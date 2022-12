Avis aux gamers, ce PC portable avec une RTX 3060 est à un super prix pour Noël

Si vous cherchez à opter pour un PC gamer à la configuration solide, le HP Victus 16, avec une RTX 3060, saura démontrer de hautes performances en jeu. Aujourd'hui, il est proposé à 799,99 euros au lieu de 1 199,99 euros.

Avec sa carte graphique Nvidia RTX 3060 couplée à un processeur Intel Core i5 de 11e génération, le PC portable HP Victus 16 (d0221nf) est une option à considérer pour les gamers et les gameuses. Il a de nombreux atouts, surtout qu’aujourd’hui il bénéficie de 400 euros de réduction par rapport à son prix d’origine, pour tomber à moins de 800 euros.

Les points forts de cet HP Victus 16

Un écran IPS de 16,1 pouces FHD

Le combo Intel Core i5-11400H + Nvidia GeForce GTX 3060

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide + 8 Go de RAM

Avec un prix de départ à 1 199,99 euros, l’ordinateur portable HP Victus 16 (d0221nf) est plus accessible après 33 % de remise et s’affiche à 799,99 euros chez Rue du Commerce.

Une machine performante pour jouer en ultra

On peut dire que pour son prix le HP Victus 16 (d0221nf) est un bon investissement à faire pour les joueurs et joueuses aux budgets limités. Il propose une configuration technique solide, avec notamment un processeur Intel Core i5- 11400H cadencé à 2,7 GHz (jusqu’à 4,5 GHz en mode Turbo Boost) suffisamment puissant pour exécuter un grand nombre de tâches en simultané. Il est ici associé à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060, un SSD ultra rapide de 512 Go et 8 Go de mémoire vive.

Avec ce qu’il a sous le capot, il peut aisément faire tourner tous les jeux triple A du moment dans la plus haute qualité graphique. L’ordinateur portable est même capable de supporter un usage multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc). Le tout peut d’ailleurs conserver d’excellentes performances sur la durée grâce au système de refroidissement du PC portable. La chaleur est évacuée grâce aux deux ventilateurs, mais la ventilation se fera entendre lors de charges lourdes et est quasiment inaudible lors d’un usage bureautique léger.

Sobre et élégant

Avec sa gamme Victus, le constructeur HP ne néglige pas les finitions, qui sont ici soignées. Il possède un design élégant, épuré et passe-partout avec un boîtier robuste noir. Malgré son écran FHD de 16,1 pouces, ce PC portable pèse 2,48 kilos et 2,35 cm d’épaisseur pour être facilement transporté.

Concernant l’écran, il est regrettable d’avoir une dalle de 15,6 pouces Full HD limité à 60 Hz, mais il offre bonne densité d’affichage. L’autonomie n’est pas le point fort de ce modèle, et procure une autonomie de 7 heures environ d’après le constructeur. Il a surtout l’avantage d’être compatible avec la charge rapide : en 30 minutes il passe de 0 à 50 %. Quant à la connectique, elle est plutôt complète avec un port USB Type-C, trois ports USB type A, un port HDMI, un display port, un port de carte SD, et un port jack 3,5 mm.

Notre sélection sur les meilleurs PC portables gamer du marché, pour tous les budgets

Pour comparer le HP Victus 16 (d0221nf) avec d’autres références, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables gaming du moment, pour jouer partout, tout le temps.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.