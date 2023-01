Amazon baisse le prix de l’iPhone 14 d’Apple pour ce début d’année 2023

L'iPhone 14 est l'un des nouveaux fleurons de la firme de Cupertino. Il a été lancé en septembre dernier et son prix commence déjà à baisser. La preuve avec Amazon qui le propose aujourd'hui, en coloris noir avec 128 Go de stockage, pour 943 euros au lieu de 1 019 euros habituellement.

C’est lors de son habituelle keynote de septembre qu’Apple a levé le voile sur ses nouveaux smartphones. Il y en a quatre en tout, mais cette fois pas de version mini. L’iPhone 14 classique est donc le premier représentant de cette gamme, et par conséquent le moins cher. Il devient d’ailleurs même encore pour la nouvelle année.

Les points forts de l’iPhone 14

L’écran OLED d’une grande qualité

Une autonomie améliorée

La puissante puce A15

Au lieu de 1 019 euros habituellement, l’iPhone 14 avec 128 Go de stockage est actuellement disponible en promotion à partir de 943 euros sur Amazon, soit une remise immédiate de 7 %.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’iPhone 14 d’Apple. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple iPhone 14 au meilleur prix ?

Une puce d’ancienne génération, mais la puissance est là

Pour commencer par les performances, il faut savoir que l’iPhone 14 reprend, en effet, l’A15 Bionic de l’iPhone 13 Pro, avec 5 cœurs à la place de 4 sur l’iPhone 13 classique. Vous aurez donc un petit gain de puissance par rapport à la génération précédente, mais pas de quoi casser trois pattes à un canard. La puissance est déjà très élevée pour profiter d’une expérience utilisateur parfaitement fluide, ainsi que pour lancer des jeux 3D avec des graphismes poussés au maximum. Cela reste dommage, toutefois la plupart des utilisateurs et des utilisatrices n’observeront aucune différence avec la nouvelle puce A16 embarquée dans les modèles Pro.

De même pour la photo, on retrouve les deux mêmes capteurs de 12 mégapixels que l’an passé, avec un objectif grand-angle et ultra grand-angle, seule l’ouverture est un peu plus large qu’auparavant pour capter plus de lumière, et donc plus de détails. Pour rester sur la photo, on peut tout de même noter l’amélioration de la caméra selfie qui intègre désormais un autofocus.

Une autonomie largement rehaussée

Du côté du design, on reste sur une valeur sûre, puisque l’iPhone 14 ressemble comme deux gouttes d’eau à l’iPhone 13 de l’an passé. Eh oui, pas de Dynamic Island sur ce modèle, on a alors la même encoche et le même écran OLED (Super Retina XDR) en 60 Hz qu’en 2021. La seule chose qui change finalement, c’est le format en l’absence d’une version mini, car le nouveau smartphone de la firme de Cupertino propose une diagonale de 6,1 pouces.

Ce que l’on apprécie beaucoup en revanche, c’est l’amélioration notable de l’autonomie. En effet, les iPhone ont longtemps été pointé du doigt pour leur mauvaise endurance, mais Apple a fait beaucoup d’efforts en ce sens, puisque l’iPhone 14 est capable de tenir deux journées d’utilisation, si votre usage est modéré. Toutefois, la charge rapide est toujours aussi lente via le port lightning… vivement l’arrivée de l’USB-C avec l’iPhone 15.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple iPhone 14.

Comment choisir l’iPhone qui vous convient ?

Si vous souhaitez découvrir d’autres smartphones conçus par Apple, ou que vous ignorez lequel choisir, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs iPhone en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.