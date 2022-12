Galaxy A53 5G : le célèbre milieu de gamme de Samsung perd 70 € de son prix

Le Galaxy A53 5G est le milieu de gamme par excellence chez Samsung. Très convaincant, nous l’avons élu meilleur smartphone à moins de 500 euros, et aujourd’hui, il devient plus intéressant encore en passant de 459 euros à 389 euros.

En dehors de ses modèles haut de gamme, Samsung est aussi réputé pour ses smartphones milieu de gamme comme le Galaxy A53 5G sorti dernièrement. Après quelques bons prédécesseurs, ce modèle est un investissement de choix et pensé pour durer dans le temps. On vous recommande chaudement d’autant plus avec 15 % de moins sur la facture.

L’essentiel à retenir du Galaxy A53 5G

Un écran AMOLED à 120 Hz

Un module photo polyvalent

Un smartphone endurant avec 4 ans de mises à jour

Avec un prix départ à 459 euros, le Samsung Galaxy A53 5G se négocie aujourd’hui à 389 euros sur le site Ubaldi.

Le roi du milieu de gamme

Le Galaxy A53 5G est le dernier milieu de gamme de Samsung. Pour cette catégorie, il est tout aussi élégant et réussi que les modèles plus premium de la marque. Comme toujours, Samsung propose une dalle de qualité Super AMOLED, ici de 6,5 pouces profitant d’une définition Full HD+. Pour parfaire le tout, l’entreprise sud-coréenne a doté son produit d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz pour une navigation fluide au quotidien. Vos contenus seront accompagnés d’un son Dolby Atmos grâce à la présence de deux haut-parleurs stéréo, sans oublier la compatibilité avec le HDR10+.

À propos de la partie photo, le A53 propose une bonne polyvalence. On a droit à un capteur principal avec stabilisation optique de 64 mégapixels, un ultra-grand-angle de 12 mégapixels, un macro de 5 mégapixels et un de profondeur de 5 mégapixels. La marque promet que la vitesse de traitement des photos de nuit est 2,1 fois plus rapide que sur les précédentes versions et que le mode portrait est aussi amélioré, notamment grâce à une bonne gestion de contours du sujet.

Qui a de belles années devant soi

Pour fonctionner efficacement, le A53 intègre la puce Exynos 1280, accompagnée par 6 Go de mémoire vive. Durant notre test, la puce du téléphone est derrière la concurrence. Néanmoins, elle s’en sort très bien pour les usages du quotidien, mais pour une utilisation plus intense en jeu, il faudra revoir vos exigences à la baisse. L’avantage, c’est qu’il bénéficie d’une expérience utilisateur fluide et agréable. Il est d’ores et déjà possible de profiter de la nouvelle interface Samsung, OneUI 5, sous Android 13 via une mise à jour. Et, avec ce modèle, vous êtes assuré d’avoir quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de mises à jour de sécurité. Le Galaxy A53 tiendra la route encore longtemps.

Quant à son autonomie, le Samsung Galaxy A53 5G est assez endurant pour rassurer l’utilisateur tout au long de la journée, grâce à sa batterie de 5 000 mAh. Lors de notre test, il est parvenu à tenir 48 heures d’affilée avec une utilisation modeste. Pas de charge sans fil à l’horizon, mais un classique système de charge rapide 25 W qui met 30 minutes pour remplir la moitié de la batterie.

Pour en découvrir davantage, voici notre test complet sur le Samsung Galaxy A53 5G.

Quel smartphone Samsung choisir ?

Si le Galaxy A53 5G ne vous convient pas, le constructeur coréen propose d’autres références qui pourraient mieux répondre à vos besoins, c’est pourquoi nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung à acheter en 2022.

