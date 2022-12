Déjà abordable, le Google Pixel 6a devient irrésistible avec 27% de réduction

Avec la gamme Pixel 6, Google tenait enfin son flagship signature. Cette sixième génération se démarque à bien des égards des autres itérations. Après le succès du Pixel 6 et Pixel 6 Pro, la firme de Mountain View remet le couvercle avec le Pixel 6a tout aussi intéressant. Déjà le plus abordable, ce modèle est en promotion en ce moment sur Amazon. Vendu initialement à 459,9 euros, le smartphone se négocie alors à 332,9 euros.

Google a procédé à quelques concessions sur le Pixel 6a sans compromettre les principales caractéristiques de la gamme. C’était bien nécessaire pour rendre le smartphone accessible, mais le résultat reste satisfaisant. Sur notre tes, il affiche un score de 8/10. Actuellement, Amazon vous fait économiser 127 euros sur l’achat du Google Pixel 6a.

Le Google Pixel 6a en quelques mots

Une dalle OLED de 6,1 pouces

Une bonne ergonomie

Un photophone toujours aussi efficace

Au lieu de 459,9 euros habituellement, le Google Pixel 6a est maintenant disponible en promotion à 332,9 euros chez Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Google Pixel 6a. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Google Pixel 6a au meilleur prix ?

La qualité et la polyvalence de la photo préservée

La gamme Pixel de Google a été toujours connue pour ses performances photographiques. Même les plus abordables de la mouture rivalise avec certains flagships concurrents. Le Google Pixel 6a a un écran lumineux FHD+ avec un ratio 20:9 pour 1080 x 2 400 pixels de résolution et un taux de rafraichissement à 60 Hz. Même en plein soleil, la lisibilité reste bonne sur ce modèle.

A l’arrière, on a deux modules photo de 12,2 Mpx et 12 Mpx contre 8 Mpx pour le capteur frontal. Ne vous fiez pas à ces chiffres, les IA de Google font une fois de plus des merveilles pour proposer des clichés de bonne facture avec une telle configuration. Même dans des conditions un peu difficiles, les photos proposées restent correctes. Niveau photo, c’est une valeur sure.

L’expérience Pixel dans toute sa splendeur

Le Google Pixel 6a embarque une RAM de 6 Go pour 128 Go de ROM. Ce modèle est poussé par la fameuse puce Google Tensor. C’est largement suffisant pour exécuter toutes vos tâches quotidiennes (navigation, streaming, jeux, etc.) et faire tourner toutes vos applications. Sa batterie de 4 410 mAh ne vous lâchera pas de la journée avec une autonomie annoncée d’un jour. En usage intensif, ce sera une journée entière de travail sans flancher.

Ce modèle profite à fond de l’écosystème Pixel qui, au passage, va vous faciliter la vie. Niveau personnalisation, vous pouvez vous donner à cœur joie avec Material You. La fameuse Gomme magique est aussi de la partie pour la retouche photo. La fonction En écoute est le parfait compagnon des mélomanes tandis que la fonction Aperçu vous affiche en temps réel à l’écran les informations dont vous avez besoin. Les nomades ne seront plus dépaysés avec la fonction Traduction de plus en plus puissante.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Google Pixel 6a.

Les alternatives au Google Pixel 6a

Afin de savoir quel smartphone du milieu de gamme correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 500 euros sur Frandroid.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.