Si vous cherchez le meilleur moyen de protéger vos données personnelles en plus de profiter d'un accès à des serveurs étrangers, un VPN est encore aujourd'hui la meilleure solution. Voici donc une sélection des trois meilleures offres du moment.

Ça y est, vous vous êtes enfin décidé à investir dans un VPN pour protéger votre vie privée et avoir accès aux contenus géobloqués ? Mais, dans cette jungle de promotions, vous ignorez encore lequel trouvera grâce à vos yeux ? Rassurez-vous, nous avons fait le nécessaire pour ne pas vous faire perdre de temps et avons sélectionné les trois meilleures offres du moment.

À quoi peut bien servir un VPN ?

À en croire les nombreuses publicités que l’on peut trouver sur Internet ou sur vos chaines YouTube préférées, un VPN est avant tout un outil permettant de se débarrasser de dangereux hackeurs qui en veulent à nos données. C’est vrai, mais un VPN ne se limite pas uniquement à cela.

Tout d’abord, il faut savoir qu’un VPN n’est pas forcément une solution magique (si vous êtes connectés à Facebook, le réseau social saura toujours ce que vous faites), mais c’est un bon premier pas pour s’assurer que l’on n’est pas toujours tracé. Pour rappel, un VPN permet de délocaliser son adresse IP en se connectant sur un serveur, souvent situé à l’étranger. La communication entre l’appareil sur lequel est installé le VPN et le serveur est chiffré. Impossible pour qui que ce soit de savoir sur quel site vous vous rendez ou quel fichier vous téléchargez.

Les VPN permettent de délocaliser facilement sa connexion à l’étranger. Un serveur situé aux États-Unis permettra donc… d’accéder au catalogue américain de Netflix comme si vous étiez présent sur le territoire américain. D’une manière générale, un VPN permet de contourner ce que l’on appelle les « géoblocages », les blocages mis en place par les sites web ou les services en fonction des pays où l’on se trouve. C’est le cas de Netflix, dont le catalogue américain est plus riche que le catalogue européen, mais cela fonctionne aussi pour Amazon Prime Video ou pour accéder aux chaînes de télévision américaines.

Autre usage pour les plus joueurs, un VPN peut aussi s’installer sur console, et ainsi se rapprocher d’un serveur voulu, ou tout simplement en débloquer l’accès en lui faisant croire que vous vous trouvez à un endroit autorisé. C’est aussi un bon moyen de se prémunir des attaques DDOS qui peuvent intervenir via des personnes mal intentionnées ; votre IP étant masquée, il n’y a plus de risques. Il est aussi possible de faire croire à votre console que vous êtes en Australie et obtenir un accès anticipé aux derniers titres sortis sur le PlayStation Store, et ainsi gagner quelques heures de jeu.

Les offres VPN du moment

PureVPN à 1,16 euro par mois pour un abonnement de 5 ans

PureVPN est un VPN basique, mais qui fait parfaitement son job. ce service se contente de proposer le minimum syndical. Sur son interface presque immaculée, vous pourrez facilement activer le VPN, avoir accès à des informations pratiques, choisir le serveur de votre choix ou activer le kill switch.

Avec PureVPN, vous avez accès à environ 6 500 serveurs répartis dans 71 pays différents, ce qui est bien mieux que la majorité des concurrents. En revanche, PureVPN s’en sort moins bien concernant la vitesse de connexion, même si son maximum est annoncé à 20 Gbit/s, ses performances sont moins convaincantes que les concurrents. Nous n’avons finalement décelé aucun problème lors de notre test, que ce soit pour du streaming ou des téléchargements. L’un des avantages de l’abonnement PureVPN est que vous pourrez sécuriser jusqu’à dix appareils avec un seul compte et le service couvre plusieurs plateformes différentes.

Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez consulter notre avis complet sur pureVPN.

En ce moment, l’abonnement de cinq ans à PureVPN est maintenant disponible en promotion à 1,16 euro par mois, soit un total de 69,95 euros.

NordVPN : 3,08 euros par mois pour 2 ans (+4 mois offerts)

Vous êtes certainement familier du service de VPN le plus populaire au monde : NordVPN. Avec cette nouvelle offre spéciale GP Explorer, le VPN tente encore de parfaire son image en France.

Il faut dire que NordVPN fait figure de poids lourd dans le milieu. Le VPN dispose de plus de 6700 serveurs répartis dans plus de 60 pays avec des performances de haute volée avec des débits dépassant régulièrement les 200 Mb/s en téléchargement sur des serveurs même situés à plusieurs milliers de kilomètres. Tout cela grâce au protocole de connexion maison baptisé NordLynx. Il est bien sûr possible de contourner les géoblocages pour le streaming et d’avoir accès à toutes les plateformes de VOD étrangères comme le Netflix ou le Prime Video US par exemple.

L’application est de très bonne facture et même si elle ne dispose pas de serveurs spécifiques à diverses utilisations (Streaming, P2P, etc.) il est très facile et rapide de se connecter à un serveur distant et en seulement quelques secondes. Enfin la politique de confidentialité stricte de NordVPN est un autre vrai gage de qualité. Le VPN certifie qu’aune donnée utilisateur n’est conservé ni partagé, tout cela sous le contrôle de plusieurs audits de sécurité externes.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur NordVPN.

Avec cette offre GP Explorer, NordVPN propose en ce moment 69% de réduction + 4 mois gratuits sur son abonnement de 2 ans soit 3,08 euros par mois. Cela fait un total de 86,13 euros. Vous avez également droit à 30 jours pour vous faire rembourser en cas de non-satisfaction.

Surfshark à 2,30 euros par mois pour 2 ans

Surfshark est un des derniers gros acteurs sur la scène des VPN, mais qui mérite largement votre attention. Le service possède plus de 3 200 serveurs dans 65 pays et propose d’excellentes performances, quel que soit le pays (en fonction bien sûr de la distance) avec des pointes en téléchargement à plus de 300 Mb/s depuis un serveur hongkongais. Ce qui en fait, vu son prix, l’un des VPN au rapport qualité-prix les plus intéressants du marché.

Ce VPN propose aussi un système de contournement des géoblocages très efficace. Il suffit de se connecter à un serveur américain, canadien ou allemand pour accéder aux catalogues nationaux de Netflix… Mais également des autres acteurs principaux de la vidéo en streaming. Il dispose aussi d’une multitude de fonctionnalités bienvenues pour personnaliser votre expérience. Le gros point fort de Surfshark est qu’il est possible de connecter autant d’appareils que l’on souhaite simultanément depuis un seul compte, là où d’autres VPN limitent cet aspect à 5 ou 6 appareils au maximum.

Enfin, côté politique de confidentialité, Surfshark affirme ne conserver aucune trace du passage de ses utilisateurs sur ses serveurs.

Si vous désirez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur Surfshark.

L’abonnement de 2 ans chez Surfshark est en ce moment proposé à 2,30 euro par mois, soit 59,76 euros en tout. Vous avez également droit à 30 jours pour vous faire rembourser en cas de non-satisfaction.

NordVPN : 2,19 euros par mois pour 2 ans (+2 mois offerts)

Le VPN Cyberghost est l’un des plus anciens disponible sur le marché. À ce titre, il dispose d’une expérience ayant séduit nombre d’utilisateurs pour ses fonctions, ses performances et son prix attractif. Cyberghost possède un protocole de sécurité et de cryptage vous permettant de sécuriser votre connexion internet en masquant ou en remplaçant votre adresse IP par un autre emplacement. De quoi avoir accès aux catalogues des services de VOD à l’étranger via le contournement des géoblocages.

À l’heure actuelle, Cyberghost dispose d’environ 6000 serveurs dans 88 pays. Les performances sont parmi les meilleures du marché avec des taux de transferts optimaux en fonction de votre utilisation, que ce soit simplement pour votre sécurité, pour le streaming, le jeu en ligne ou le téléchargement de torrent. L’autre utilisation la plus répandue, et Cyberghost le sait bien, est de faire passer votre connexion par un serveur américain pour profiter des serveurs US des plateformes comme Netflix, Amazon Prime ou OCS.

Tout ceci avec une interface très simple d’utilisation sur votre ordinateur ou votre mobile. Il est même possible d’avoir accès au VPN depuis votre TV sous Android ou votre Fire TV d’Amazon. Vous pouvez également configurer Cyberghost directement sur votre routeur et en faire profiter d’un coup tous vos appareils connectés.

Cyberghost propose en ce moment un abonnement de 2 ans + 2 mois offerts mois pour 56,94 euros, soit seulement 2,19 euros par mois. L’offre est garantie 45 jours et c’est satisfait ou remboursé.

