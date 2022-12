VPN : notre sélection des meilleurs deals de la fin de l’année 2022

Si vous cherchez le meilleur moyen de protéger vos données personnelles en plus de profiter d'un accès à des serveurs étrangers, un VPN est encore aujourd'hui la meilleure solution. Voici donc une sélection des trois meilleures offres du moment en cette fin d'année.

Vous trouvez que les différentes offres de VPN les plus populaires du marché sont encore un peu chères ? Sachez qu’il est tout de même possible de faire de bonnes affaires en cette fin d’année. Rassurez-vous, nous avons fait le nécessaire pour ne pas vous faire perdre de temps et avons sélectionné les trois meilleures offres du moment chez ProtonVPN, AtlasVPN et PureVPN.

À quoi peut bien servir un VPN ?

À en croire les nombreuses publicités que l’on peut trouver sur Internet ou sur vos chaines YouTube préférées, un VPN est avant tout un outil permettant de se débarrasser de dangereux hackeurs qui en veulent à nos données. C’est vrai, mais un VPN ne se limite pas uniquement à cela.

Tout d’abord, il faut savoir qu’un VPN n’est pas forcément une solution magique (si vous êtes connectés à Facebook, le réseau social saura toujours ce que vous faites), mais c’est un bon premier pas pour s’assurer que l’on n’est pas toujours tracé. Pour rappel, un VPN permet de délocaliser son adresse IP en se connectant sur un serveur, souvent situé à l’étranger. La communication entre l’appareil sur lequel est installé le VPN et le serveur est chiffrée. Impossible pour qui que ce soit de savoir sur quel site vous vous rendez ou quel fichier vous téléchargez.

Les VPN permettent de délocaliser facilement sa connexion à l’étranger. Un serveur situé aux États-Unis permettra donc… d’accéder au catalogue américain de Netflix comme si vous étiez présent sur le territoire américain. D’une manière générale, un VPN permet de contourner ce que l’on appelle les « géoblocages », les blocages mis en place par les sites web ou les services en fonction des pays où l’on se trouve. C’est le cas de Netflix, dont le catalogue américain est plus riche que le catalogue européen, mais cela fonctionne aussi pour Amazon Prime Video ou pour accéder aux chaînes de télévision américaines.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs VPN pour regarder Netflix en 2022 ?

Autre usage pour les plus joueurs, un VPN peut aussi s’installer sur console, et ainsi se rapprocher d’un serveur voulu, ou tout simplement en débloquer l’accès en lui faisant croire que vous vous trouvez à un endroit autorisé. C’est aussi un bon moyen de se prémunir des attaques DDOS qui peuvent intervenir via des personnes mal intentionnées ; votre IP étant masquée, il n’y a plus de risques. Il est aussi possible de faire croire à votre console que vous êtes en Australie et obtenir un accès anticipé aux derniers titres sortis sur le PlayStation Store, et ainsi gagner quelques heures de jeu.

Pour aller plus loin

Comment installer un VPN sur PS4 et PS5 ?

Les offres VPN du moment

ProtonVPN : 3,99 euros par mois pour 2 ans (+6 mois offerts)

En France et dans le monde, ProtonVPN est l’un des VPN les plus anciens disponible sur le marché. À ce titre, il mise sur le savoir-faire de ses équipes en matière de sécurité, à l’image d’un certain ProtonMail. Les performances en l’état sont tout à fait honorables, surtout grâce au protocole WireGuard. Il faut notamment mettre en avant les fonctionnalités natives du VPN comme un bloqueur de publicité très efficace baptisé Netshield. Il y a aussi la fonction Secure Core qui protège votre connexion en acheminant votre trafic à travers plusieurs serveurs avant de quitter le réseau. Notez aussi que ProtonVPN est l’un des VPN les plus efficaces pour visionner du contenu depuis une plateforme de VOD basée à l’étranger, comme c’est le cas du catalogue Netflix Américain par exemple.

ProtonVPN met lui aussi en avant sa politique à base de « zéro log » et affirme ne retenir aucune information concernant l’utilisation que font ses utilisateurs de ses serveurs VPN. ProtonVPN étant un service suisse, la législation du pays ne lui donne pas l’obligation de conserver les données de ses utilisateurs et met d’ailleurs un point d’orgue à respecter ses engagements.

ProtonVPN : VPN gratuit et sécurisé Télécharger ProtonVPN : VPN gratuit et sécurisé gratuitement APK

L’application Proton VPN est bien plus fournie en éléments visuels que chez certains cadors du marché, mais sans pour autant tomber dans la complexité. On se retrouve avec une carte du monde sur laquelle sont réparties les localités sur lesquelles on peut se connecter. L’application autorise même l’affichage de nombreux éléments pertinents comme les informations de débit en temps réel (en numérique et en graphique), le protocole utilisé et la durée de la session en cours. On apprécie aussi l’excellente idée des profils auxquelles on peut assigner des types de serveurs (pour le P2P, Tor, etc.), un nom et sur lesquels on se reconnecte en un clic lors de ses prochaines sessions. Ces profils sont d’ailleurs synchronisés entre la version desktop et mobile depuis un même compte, ce qui est fort appréciable.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ProtonVPN, n’hésitez pas à lire notre avis complet.

ProtonVPN propose un abonnement de 2 ans + 6 mois offerts pour 119,76 euros, soit seulement 3,99 euros par mois. L’offre est garantie 30 jours et c’est satisfait ou remboursé.

AtlasVPN : 1,45 euro par mois pour 2 ans (+6 mois offerts)

Même si AtlasVPN dispose d’une version gratuite, celle-ci est limitée à quelques Go de données par jour. C’est donc bien la version payante qui nous intéresse ici, et rassurerez-vous, celle-ci est loin d’être onéreuse. Cette dernière permet d’ailleurs des connexions illimitées depuis un seul compte. Un argument parfait pour pouvoir protéger tous ses appareils. Concernant le VPN en lui-même, outre l’absence de carte du monde sur laquelle on peut sélectionner un emplacement de serveurs, Atlas VPN dispose d’une interface tout à fait semblable à ce que proposer un NordVPN par exemple. Côté chiffres, AtlasVPN n’est clairement pas le service le plus impressionnant avec ses 700 serveurs actifs dans le monde répartis dans 43 pays différents.

En revanche, les performances sont plutôt bonnes grâce au support du protocole WireGuard. AtlasVPN est aussi à l’aise pour contourner le géoblocage international de Netflix par exemple. Notez d’ailleurs qu’il dispose d’une liste spécifique de serveurs (principalement US) optimisés pour avoir accès aux catalogues de VOD à l’étranger.

Du côté des fonctions annexes, on a le droit à un traqueur de publicités, mais aussi, encore plus intéressant, à une plateforme maison de détection des brèches de sécurité via adresse mail. Atlas VPN propose également une liste de serveurs dans l’onglet « Privacy Pro » uniquement accessible avec l’abonnement payant. Ces derniers sont situés à des emplacements optimaux pour garantir des performances au top tout en changeant de manière aléatoire entre différentes passerelles. Une garantie supplémentaire pour renforcer votre sécurité et votre anonymat en ligne.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet d’Atlas VPN.

En ce moment, Atlas VPN propose un abonnement de 24 mois pour 1,45 euro par mois, soit un total de 43,37 euros. Vous avez par ailleurs droit à 30 jours pour vous faire rembourser en cas de non-satisfaction.

PureVPN : 1,26 euro par mois pour 5 ans

Comme tout bon service de VPN qui se respecte, PureVPN propose l’accès à un réseau virtuel privé et exclusif. Ce dernier, en plus de cacher votre adresse IP et sécuriser votre connexion, vous permet de vous connecter à des serveurs du monde entier. Ce VPN mise d’abord sur le nombre élevé de serveurs proposés avec plus de 6 500 serveurs dans le monde entier, qui permettent ainsi de changer virtuellement sa localisation.

C’est aussi l’assurance de protéger sa vie privée : non seulement aucun mouchard ne peut connaître exactement votre localisation, mais en plus les données transitant entre le serveur et votre appareil sont chiffrées. Une garantie que l’on ne trouve que sur les offres payantes de VPN. Un compte PureVPN vous permet de protéger jusqu’à 10 appareils simultanément avec une compatibilité sur une vingtaine de plateformes différentes. Cela peut être l’ordinateur familial, votre téléphone, ceux de vos proches ou même la TV connectée du salon. Tout cela est rendu possible grâce à la grande flexibilité de PureVPN.

PureVPN Télécharger PureVPN gratuitement APK

PureVPN dispose également d’une politique stricte concernant la non-conservation des informations des utilisateurs. Les applications proposent aussi un mode kill switch, qui permet de couper automatiquement la connexion à Internet si jamais le contact avec le serveur VPN est perdu.

Pour en savoir davantage, vous pouvez lire notre avis complet de PureVPN.

En ce moment chez PureVPN, l’abonnement de 5 ans est à seulement 1,26 euro par mois, soit un total de 75,95 euros. Vous avez également la possibilité de souscrire à quelques options supplémentaires :

Notre comparateur de VPN

Si vous souhaitez comparer les offres ci-dessus avec d’autres références de VPN, nous vous proposons de jeter un œil à notre comparateur dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.