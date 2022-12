Le MacBook Air M2 est de retour à un bon prix pour les fêtes de fin d’année

Pour les fêtes de fin d'année, le dernier MacBook Air 202 équipé de la puce M2 est de retour en promotion. Si vous attendiez une baisse de prix, aujourd'hui, vous pouvez l'obtenir pour 1 299 euros contre 1 499 euros à son lancement.

Après l’immense succès de la M1, Apple introduit son nouveau processeur maison, la puce M2 sur son nouveau MacBook Air de 2022. Ce modèle passe sur un nouveau châssis tout en misant encore et toujours sur la finesse, la puissance, mais aussi et surtout : le silence. Et si d’ordinaire, ce MacBook Air M2 n’est pas donné, il profite de 200 euros de réduction.

Ce qu’il faut retenir du MacBook Air M2 2022

Un nouveau design

Un excellent écran de 13,6 pouces

Des performances inégalées et un ultraportable silencieux

Initialement proposé à 1 499 euros, le MacBook Air M2 est désormais affiché à 1 299 euros sur le site d’Amazon, mais aussi chez Cdiscount.

Un design revu, plus optimisé

Après plusieurs années sans réel changement, c’est en 2022 que le MacBook Air fait peau neuve. Ce modèle adopte une forme plus moderne : bords amoindris autour de l’écran, apparition de l’encoche, nouveau système de haut-parleur dissimulé dans la charnière… Notons aussi la disparition de la mention « MacBook Air », que l’on trouvait sur les versions précédentes, sous l’écran.

Ce qui ne change pas, en revanche, ce sont évidemment ces finitions très soignées qui caractérisent tous les produits de la firme de Cupertino. Le tout est complété par le très bon clavier aux touches rétroéclairées, ainsi que par le large trackpad confortable. Concernant l’écran, toujours pas d’OLED ou du mini-LED, mais un nouvel écran « Liquid Retina » (soit du LCD IPS) de 13,6 pouces pour une définition de 2 560 x 1 664 pixels. La dalle sera très agréable à regarder, aussi bien sous une faible luminosité qu’avec un éclairage ambiant un peu vif. Cependant, gare aux reflets du soleil, car l’écran est plutôt brillant.

La puce M2, la relève assurée

Après deux ans passés à être propulsé par la puce M1, le MacBook Air a désormais droit à la puissante puce M2. Son architecture plus récente lui permet de meilleures performances. L’ultrabook s’allume instantanément, les logiciels s’ouvrent rapidement, y compris avec les applications gourmandes et tourneront sans problème et sans surchauffe, même si la version Pro est un peu plus à l’aise dans ce dernier domaine.

Enfin, pour la partie autonomie, le MacBook Air M2 vous tiendra facilement la journée entière. Une autonomie largement supérieure à la plupart des PC portables. Il se recharge via le fameux port MagSafe qui fait un retour remarqué. Ce dernier a la particularité d’être magnétique et de se détacher aisément.

Pour en découvrir davantage, voici notre test sur le MacBook Air 2022 M2 d’Apple.

