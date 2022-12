Une Belle réduction pour ce combo Samsung Galaxy Watch 5 Pro et Galaxy Buds 2 chez Darty

Les produits Samsung ne laissent pas indifférent aussi bien sur leur design que sur leur performance. Plus encore, le géant coréen a développé un écosystème dans lequel ils expriment tout leur potentiel. En ce moment, la Galaxy Watch 5 Pro 45 mm et les Buds 2 sont en promotion sur Darty. Le pack passe de 619,99 euros à 469,99 euros.

Sur le marché des montres connectées de 2022, Samsung a son champion avec la Galaxy Watch 5 Pro de 45 mm. Les performances de ce modèle sont assez incroyables. En ce moment, la montre connectée fait l’objet d’une offre avec les Buds 2 sur Darty avec 150 euros d’économie à la clé.

Les caractéristiques de la Galaxy Watch 5 Pro (45 mm)

Un écran OLED en crystal de saphir

Design circulaire raffiné et sobre

Une autonomie longue durée

Au lieu de 619,99 euros habituellement, le pack Galaxy Watch 5 Pro 45 mm et Buds 2 est maintenant disponible en promotion à 469,99 euros chez Darty.

Une référence en autonomie

Si chaque itération de montre connectée de Samsung intègre diverses nouvelles technologies, la cinquième génération de la Galaxy Watch se démarque par une autonomie au dessus du lot. Si chez la concurrence, la moyenne est de 24 heures, pour la Galaxy Watch 5 Pro, c’est environ trois jours d’autonomie. Une telle prouesse est possible grâce à une grande batterie de 590 mAh et de meilleures optimisations logicielles.

Si cette montre connectée est un monstre d’endurance, c’est aussi le cas en termes de solidité avec son écran en crystal de saphir. Selon le constructeur, cette mouture est deux fois plus robuste que les générations précédentes. Sa certification 5 ATM ainsi que l’IP68 sont autant de gage d’étanchéité de haut niveau. Cela vous permet de vous adonner sereinement à vos activités et avec style vu le design raffiné de ce modèle.

L’écosystème complémentaire Samsung et Google

La Galaxy Watch 5 Pro embarque le WearOS de Google couplé avec l’Exynos W920. De nombreux services Google sont intégrés dans ce modèle, en plus de ses fonctionnalités exclusives. Cette combo assure une performance accrue pour la montre connectée. Cela se reflète avec un suivi très pointu pour le sport. Son association avec les Buds 2 ne fait qu’accentuer son potentiel.

Si les Buds 2 ne sont pas les écouteurs intra auriculaires premium de Samsung, ils n’en restent pas moins polyvalents et surtout complémentaires avec la Galaxy Watch 5 Pro. Comme à l’accoutumée avec le géant coréen, le design est soigné et la finition réussie. L’ergonomie est bonne, la réduction de bruit active de la partie tout comme le mode Transparent et le son est d’une justesse.

