Xiaomi 12X : grâce à une vente flash, ce flagship n’a jamais été aussi peu cher

Ce n'est pas la première réduction que l'on aperçoit pour le Xiaomi 12X, mais, grâce à Cdiscount il est proposé sous la barre symbolique des 400 euros au lieu de 769,90 euros à son lancement grâce à une vente flash valable uniquement aujourd'hui.

Les smartphones signés Xiaomi ont su séduire la plupart des utilisateurs, puisqu’on a droit à des appareils avec une fiche technique complète pour un prix contenu. Le 12X est un flagship killer grâce à ses caractéristiques techniques de haute volée, sans le prix élevé. Et c’est d’autant plus vrai en ce moment, car la version 128 Go tombe à un prix inédit grâce à cette remise de près de 400 euros sur son prix initial.

Les points forts du Xiaomi 12X

Un écran AMOLED FHD+ à 120 Hz

Un SoC Snapdragon 870 qui a du répondant

Un chargeur rapide efficace

Initialement à 769,90 euros, la version 128 Go du Xiaomi 12X est disponible en promotion à 389 euros sur le site Cdiscount, soit près de 400 euros d’économie sur la facture.

Une copie du Xiaomi 12

Dans la famille des Xiaomi 12, la version X reprend à l’identique le format du Xiaomi 12. Il dispose ainsi des mêmes dimensions et procure une très bonne sensation au niveau de la prise en main grâce à sa diagonale de 6,28 pouces et son poids de seulement 180 grammes. Le 12X mise sur le même écran que le modèle classique, à savoir une dalle Amoled en Full HD+ avec un taux de rafraichissement à 120 Hz pour une meilleure fluidité dans l’interface.

Le Xiaomi 12X partage aussi le même module photo que son aîné, soit un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra-grand-angle de 13 mégapixels et un télémacro de 5 mégapixels. La qualité devrait être au rendez-vous grâce au nouvel outil nommé CyberFocus, qui permettrait d’encore mieux gérer le focus automatique de l’appareil photo, notamment pour toujours repérer le visage et le corps du sujet.

Une version plus modeste, mais efficace

Sous le capot, le téléphone n’est pas animé par le Snapdragon 8 Gen 1, mais utilise le solide Snapdragon 870 G, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cette puce est certes moins puissante, mais elle est tout de même capable d’offrir une expérience fluide. Avec cette configuration, vous allez pouvoir lancer n’importe quelle application, même gourmande, mais aussi des jeux 3D. La puce permet également d’accéder au réseau 5G. À noter que ce smartphone ne pas tourne sous Android 12, mais Android 11 avec l’interface MIUI 13.

Enfin, le 12X intègre une batterie confortable de 4 500 mAh, laquelle vous permettra de tenir une journée, voire deux, selon votre utilisation. Pour éviter que vous soyez en rade de batterie, sachez que la firme Xiaomi propose la compatibilité avec la charge rapide jusqu’à 67 W qui lui permet de se recharger à 100 % en moins de 40 minutes.

