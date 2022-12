OnePlus Nord 2 : l’édition spéciale Pac-Man bénéficie d’une remise inédite sur Amazon

Si vous n'avez pas envie de dépenser des sommes folles dans un téléphone, le OnePlus Nord 2 fait sans conteste partie des candidats à choisir. Le modèle estampillé Pac-Man est d’ailleurs en promotion et passe de 529 euros à 436,92 euros.

Si OnePlus dévoilera plus tôt que prévu son futur fleuron, le smartphone de la marque qui nous intéresse aujourd’hui est le Nord 2. Ce modèle milieu de gamme embarque de nombreuses caractéristiques solides qui le hissent encore dans le haut du panier de sa catégorie. Pour les intéressés, sachez qu’en ce moment, sa version Pac-Man bénéficie de plus de 90 euros de réduction par rapport à son prix de base.

Ce qu’on apprécie du Nord 2 X Pac-Man

Son design rétro-gaming, et son écran Amoled à 90 Hz

Un SoC performant : Dimensity 1200 -IA

La puissance de sa charge rapide : 65 W

Proposé au prix de 529 euros sur le site officiel, le OnePlus Nord 2 édition Pac-Man (12 + 256 Go) est en ce moment en promotion à 436,92 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le OnePlus Nord 2. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le OnePlus Nord 2 au meilleur prix ?

Un téléphone puissant au quotidien

Bien qu’il cède sa place à la version T, le OnePlus Nord 2 est un smartphone que l’on recommande chaudement. Testé et noté 8/10, ce dernier ne manque pas d’intérêt et offre de bonnes performances encore aujourd’hui.

Il garantit une expérience très fluide au quotidien, et cela, grâce la puce Dimensity 1200-IA, avec 12 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, les tâches s’exécuteront sans problème et les jeux 3D gourmands tourneront sans grandes difficultés. On peut aussi mentionner la compatibilité 5G. Il s’accompagne d’un bel écran Amoled de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, et de l’interface Oxygen OS pour assurer une bonne fluidité.

Un design atypique et réussi

Le constructeur a conçu pour son Nord 2 une édition spéciale Pac-Man. Au dos du téléphone, un petit PAC-MAN est situé au milieu et sur la gauche du smartphone. Celui-ci est parsemé de petits points blancs situés à équidistances les uns des autres, pour rappeler ceux que le personnage doit avaler dans le célèbre jeu d’arcade. Une fois plongée dans le noir, le téléphone change de look pour émettre une représentation fluorescente d’un labyrinthe d’un niveau du jeu de Bandai Namco.

Autrement, le OnePlus Nord 2 propose un triple capteur photo dont la caméra principale est convaincante, mais peut parfois avoir ce côté pop, avec des couleurs vives et saturées. La photo n’est pas son plus grand point fort, mais ce smartphone proposera des clichés réussis et corrects de jour. Enfin, l’appareil fait preuve d’une belle endurance grâce à sa batterie de 4 500 mAh, mais sa véritable force réside dans la puissance de sa charge rapide à 65 W. Elle permet de passer de 5 % à 100 % en 30 minutes.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test du OnePlus Nord 2.

Trouver le OnePlus qui est fait pour vous

Si le OnePlus Nord 2 ne vous convient pas, le constructeur chinois propose d’autres références qui pourraient mieux répondre à vos besoins, c’est pourquoi nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones OnePlus à acheter en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.