MacBook Air M1 : le plus abordable des laptop d’Apple baisse son prix pour le réveillon

Ce n'est pas la première réduction que l'on voit pour le MacBook Air doté de la puce M1, mais, grâce à un code promo, il est de retour sous la barre symbolique des 1000 euros. Une offre intéressante, quand la plupart des produits Apple voient leur prix flamber.

Avec l’arrivée du nouveau MacBook Air 2022 M2, l’ancien modèle, le MacBook Air M1, a vu son prix augmenter de 70 euros pour s’afficher désormais à 1199 euros. Néanmoins, il reste l’ordinateur portable le plus accessible de la marque dans le catalogue actuel. Et même face à son successeur, il demeure un bon investissement à faire si vous souhaitez profiter de MacOS, d’autant plus qu’il est à nouveau à moins de 1000 euros grâce à cette offre pour les clients Cdiscount.

Ce qu’il faut retenir du MacBook Air 2020

Une conception irréprochable

Toujours d’excellentes performances avec la puce Apple M1

Une machine endurante (plus de 15 heures)

D’abord lancé à 1129 euros, puis à présent affiché à 1 199 euros sur le site officiel, le MacBook Air 2020 M1 est de retour à 999 euros sur Cdiscount en utilisant le code MAC50CDAV. C’est toujours bon à prendre, surtout que les promotions se font rares sur les produits Apple.

Le plus abordable des MacBook

Sur la cuvée 2020 du MacBook Air, le design reste inchangé. Il garde des finitions exemplaires, avec une esthétique sobre et élégante. On a droit à un châssis en aluminium, ainsi qu’un clavier rétroéclairé embarquant le Magic Keyboard — plus agréable à utiliser que le clavier papillon. Si le nouveau MacBook Air 2022 propose un design 20 % plus compact et perd quelques grammes, le modèle 2020 est aussi facile à transporter avec sa diagonale de 13 pouces et son poids plume de 1,29 kilo. On peut également compter sur la présence de Touch ID afin de déverrouiller l’appareil d’un seul doigt.

En face avant, on retrouve un écran Retina True Tone de 13 pouces, compatible avec une très large gamme de couleurs (P3). Les créatifs apprécieront tout particulièrement cet écran pour s’adonner à du montage vidéo ou du traitement photo, même si les plus exigeants préféreront tout de même se tourner vers un MacBook Pro, plus puissant.

Une puce qui en a toujours dans le ventre

Si Apple est désormais passé à la puce M2 qui devrait à nouveau mettre à mal Intel, celle proposée en 2020, la puce M1 basée sur une architecture ARM, se défend encore très bien. Avec cet ultrabook, les tâches de bureautique s’exécuteront sans aucun accroc, de même que les tâches plus créatives et pros comme le montage vidéo ou photo. Tout ça, dans un silence absolu, car ce modèle est dépourvu de ventilateur, et sera donc moins bruyant que par le passé. À titre de comparaison, face à Intel, les performances de processeur sont jusqu’à 3,5 fois supérieures, et les performances graphiques jusqu’à 5 fois plus rapides.

Pour faire tourner tout cela, les utilisateurs du MacBook Air M1 pourront compter sur une belle endurance, puisque l’autonomie a été considérablement renforcée : la firme de Cupertino indique une hausse de 50 % par rapport à la génération précédente. Vous pourrez, en théorie, tenir une journée de travail sans tomber en rade. Notez que ce MacBook Air dispose d’un SSD de 256 Go, lequel est annoncé comme deux fois plus rapide que l’ancienne génération, et de 8 Go de mémoire vive pour compléter le tout.

Voici notre test sur le MacBook Air M1 (2020), pour plus de détails.

Quel MacBook choisir ?

Si le MacBook Air 2020 M1 ne vous convient pas, le constructeur américain propose d’autres références qui pourraient mieux répondre à vos besoins, c’est pourquoi nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur quel MacBook Air, Pro, iMac choisir.

