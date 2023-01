Ce forfait mobile 40 Go pas cher vous permet de faire une bonne action

Parmi les nombreux opérateurs proposant des forfaits abordables, Source Mobile est certainement l'un des plus originaux : son forfait de 40 Go pour 10 euros par mois permet de transformer les Go non utilisés en dons à des associations.

Si vous n’êtes pas un grand consommateur de données 4G et que vous souhaitez payer le moins cher possible, mais que vous ne dites jamais non pour faire une bonne action, nous vous proposons un forfait mobile qui remplit tous ces critères. Source Mobile est un opérateur assez particulier et son forfait unique de 40 Go sans engagement à d’abord de quoi séduire avec un tarif assez bas, mais aussi pour la façon dont vous pouvez gérer vos Go non utilisés.

Que propose ce forfait chez Source Mobile ?

Les appels, SMS/MMS illimités depuis la France, l’Europe, DOM

40 Go à utiliser en France + 10 Go en Europe/DOM

Les infrastructures de Bouygues Telecom à petit prix

Retrouvez le forfait de Source Mobile de 40 Go pour seulement 10 euros tout ronds par mois. Le prix de l’abonnement reste fixe, même après un an. Mais si vous n’êtes plus satisfait, vous pourrez à tout moment résilier votre offre sans engagement.

Un forfait pour les plus solidaires

En apparence, Source Mobile ressemble à n’importe quel opérateur virtuel. Lui-même utilisant le réseau de Bouygues Telecom, Il dispose de l’ensemble des lignes de l’opérateur en France, dans les DOM ainsi que l’accès aux réseaux partenaires en Europe.

Bien évidemment, l’opérateur comprend dans son forfait les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Cependant, ce qui le rend original, c’est son système de « gouttes » permettant de transformer ses Go non utilisés sur un mois et les transformer en dons pour des associations. Ce système se base sur une répartition simple : 1 Go = 20 gouttes. Les associations partenaires sont nombreuses et défendent des causes comme l’environnement, l’entraide et la solidarité ou encore la cause animale.

Une enveloppe de data confortable

Concernant les données 4G attribuées, l’enveloppe en France s’élève à 40 Go. Pour certains, c’est peu, mais pour d’autres, c’est juste ce qu’il faut pour rester connecté lorsque vous ne vous trouvez pas à proximité d’un réseau Wi-Fi. Vous aurez donc une quantité de data suffisante, pour pouvoir naviguer sur Internet, écouter votre service de streaming musical ou consulter vos réseaux sociaux.

L’opérateur a aussi pensé à vous si vous souhaitez partir le temps d’un week-end à l’étranger puisque ce forfait inclut également 10 Go à utiliser en Europe et DOM. Cela reste suffisant pour ouvrir Apple Plan ou Google Maps pour vous orienter, ou bien trouver des informations utiles en cas de besoin.

Comment conserver votre numéro de téléphone ?

Le changement d’opérateur se fait sans coupure si vous souhaitez conserver votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription ! Notez d’ailleurs qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir toujours plus d’offres mobile, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits 4G sans engagement du moment.

