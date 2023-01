Reno 8 Pro : cette offre permet d’économiser 150 € sur le puissant smartphone d’Oppo

Sur le segment du milieu de gamme, Oppo dispose de la gamme Reno. Elle en est actuellement à la huitième génération, dont la version Pro est la plus aboutie. En ce moment, ce smartphone est en promotion : son prix de départ de 799 euros descend ainsi à 649 euros.

Contrairement aux autres marques chinoises qui misent sur des prix très concurrentiels, Oppo ne rechigne pas à afficher un positionnement tarifaire élevé, mais ses produits les valent. Heureusement, ses modèles profitent parfois de réduction, comme c’est le cas actuellement du Reno 8 Pro (8 + 256 Go) qui bénéficie d’une réduction totale de 150 euros aujourd’hui..

En quoi l’OPPO Reno 8 Pro est intéressant ?

Une dalle AMOLED de 2 412 x 1 080 pixels à 120 Hz

Le polyvalent SoC MediaTek Dimensity 8100-max

Une recharge ultrarapide SUPERVOOC 80 W

Au lieu de 799 euros habituellement, l’OPPO Reno 8 Pro (8 + 256 Go) est maintenant disponible en promotion à 649 euros, en comptant les 100 euros de l’ODR, chez RED. On le trouve également au même prix chez SFR.

Un design épuré et élégant

Ce qui saute aux yeux avec l’OPPO Reno 8 Pro c’est sa finition très haut de gamme. Le verre forgé au dos du smartphone avec l’effet brillant le rend d’autant plus raffiné. Le bloc photo arrière à triple capteur (50 Mpx, 8 Mpx et 2 Mpx) est réussi. A l’avant, on a un écran lumineux FHD+ de 6.7 pouces avec une densité de 394 ppp rafraichi à 120 Hz. Le module photo frontal est à 32 Mpx. Ses dimensions s’alignent au standard des flagships : 74,2 x 161,2 x 7,34 mm pour 183 g.

La configuration de ce modèle le place en haut de liste des smartphones de milieu de gamme. Déjà, il y a le puissant MediaTek Dimensity 8100-max qui apporte la compatibilité 5G, en plus d’une excellente fluidité à l’usage. A cela s’ahoute une RAM LPDDR5 de 8 Go et une ROM UFS3.1 de 526 Go. Des telles caractéristiques feront tourner toutes les applications et les jeux les plus gourmands sans vaciller.

Traitement graphique et autonomie au top

Pour livrer des clichés de bonne facture et des vidéos nettes, l’OPPO Reno 8 Pro embarque l’excellente puce graphique Mali-G610 MC6. Cela donne lieu à de la Vidéo 4K Ultra HDR et un mode vidéo Ultra nuit 4K. De plus, le traitement MariSilicon X récupère beaucoup plus détails, optimisant davantage la qualité des photos.

Pour soutenir une telle performance, il faut une batterie endurante et ici, c’est le cas. Le Reno 8 Pro embarque une batterie de 4 500 mAh qui affiche une journée et demi d’autonomie en usage classique. La recharge ultrarapide est assurée par un chargeur de 80 W. Comptez une dizain de minutes pour récupérer 50% de batterie et une demi heure pour la recharger complètement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Oppo Reno 8 Pro.

Les alternatives à l’Oppo Reno 8 Pro

Afin de savoir quel smartphone Oppo correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones Oppo du moment sur Frandroid.

