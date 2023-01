Ce PC portable avec écran QHD 165 Hz et RTX 3060 coûte 320 € de moins

Une machine qui mise sur des composants performants pour faire tourner les jeux les plus récents dans de bonnes conditions sans payer le prix fort ? C’est le cas du Millenium ML3 Aurelion 2022f qui est en promotion à 979 euros au lieu de 1 299 euros.

Si vous êtes à la recherche d’un laptop gaming, le Millenium ML3 Aurelion 2022 devrait vous convenir. Il est doté de bonnes caractéristiques que les joueuses et les joueurs requièrent pour enchaîner les combos sans ralentissement ou bug divers. Il propose, entre autres, un écran 165 Hz, une RTX 3060 ou encore un SSD de 512 Go. Habituellement, ce PC portable dépasse largement les 1 000 euros, mais avant les soldes, ce PC portable bénéficie d’une remise de 24 %.

Quelques mots sur le Millenium ML3 Aurelion 2022

Une dalle de 15,6 pouces QHD à 165 Hz

Le combo RTX 3060 + i7-11800H

Accompagné de 16 Go de RAM et 500 Go SSD

Au lieu d’un prix barré à 1 299,99 euros, le PC portable gaming Millenium ML3 Aurelion 2022 profite de 24 % de remise chez Darty et s’affiche désormais à 979,99 euros.

Un écran ultra-fluide et des caractéristiques solides pour le jeu

Le ML3 Aurelion 2022 de Millenium est un modèle résolument tourné vers le gaming. C’est à l’intérieur de la machine que l’on trouve le potentiel de ce laptop. Il intègre un processeur Intel Core i7-11800H octo-core cadencé à 2,3 GHz (boost jusqu’à 4,6 GHz), associé à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 et épaulé par 16 Go de mémoire vive.

Naturellement, avec une telle configuration, vous pourrez faire tourner les titres les plus gourmands sans souci. Le tout sera agrémenté d’un SSD d’une capacité de 500 Go, grâce auquel vous pourrez aussi profiter de temps de chargement considérablement réduits, et d’un lancement rapide de la machine. Autre pièce maîtresse de ce PC portable : l’écran de 15,6 pouces, qui embarque une dalle IPS QHD rafraîchie à 165Hz, soit l’assurance d’une bonne fluidité d’image durant les sessions de jeu.

Un laptop imposant, mais transportable

À première vue, son design semble être sobre, mais avec son clavier rétroéclairé LED RGB (touche par touche) et son châssis métallique solide et résistant, il fait résolument des ordinateurs portables gaming. On appréciera aussi ses lignes soignées et affirmées. Et, même sa diagonale de 15,6 pouces assez imposante, le ML3 Aurelion est peu encombrant et sera facile à transporter avec moins de 2 kilos sur la balance.

Au niveau de la connectique, le Millenium 1ML3 Aurelion se compose de trois ports USB type A, un port USB-C, un port Ethernet, un port HDMI, un lecteur de carte SD et une prise casque audio. Quant à l’autonomie, la batterie de 93 Wh est capable de le faire tenir une journée en fonctionnement classique, mais il ne faut pas en espérer plus d’un PC portable dédié au gaming. Comptez plutôt entre 5 et 6 heures d’autonomie.

