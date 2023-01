Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est à prix vraiment mini pour les soldes d’hiver

Le coup d’envoi des soldes a sonné. C’est le moment idéal pour changer de smartphone sans se ruiner. Pour l’occasion, Cdiscount propose le Redmi Note 10 Pro à 199 euros au lieu de 329 euros, pour la version avec 128 Go de stockage.

La marque Redmi de Xiaomi est reconnue pour l’excellent rapport équipement-prix de ses smartphones, généralement salués pour la qualité de leur appareil photo, pour leur autonomie, mais également pour leur design soigné. Lancé en 2021, le Redmi Note 10 Pro ne fait pas figure d’exception et a d’ailleurs obtenu l’excellente note de 9/10 lors de notre test. Et, pour les soldes, le prix baisse de plus de 100 euros.

Les points forts du Redmi Note 10 Pro

Un écran AMOLED 120 Hz

Un appareil photo de 108 mégapixels

Une large autonomie

Lancé à 329 euros en 2021, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 Go) est actuellement disponible au prix réduit de 199 euros chez Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le produit. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro au meilleur prix ?

Un appareil photo puissant et complet

Encore aujourd’hui, le Redmi Note 10 Pro reste un incontournable de la marque pour la qualité de son appareil photo. En effet, pour un prix modéré, il offre un équipement avancé et embarque notamment un énorme capteur principal de 108 mégapixels. Le reste de la configuration photo est assez complète avec, au programme, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un télémacro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels.

Le tout peut filmer jusqu’en 4K à raison de 30 images par seconde et s’intègre harmonieusement dans un design à la fois moderne et soigné. À l’avant, la caméra à selfies est, elle aussi, très correcte avec ses 16 mégapixels. Et, grâce aux 128 Go de stockage inclus dans le Redmi Note 10 Pro, plus besoin de se sentir freiné dans sa créativité. Vous pouvez immortaliser tous les moments phares de votre vie.

Une remarquable autonomie

Si la puissance apportée par le SoC Qualcomm Snapdragon 732G n’est pas le point fort du Redmi Note 10 Pro, son énorme batterie de 5 020 mAh est quant à elle un argument de taille. Elle offre une belle autonomie pouvant atteindre deux jours en utilisation normale selon Xiaomi. En prime, l’accumulateur est compatible avec la charge rapide 33 W, ce qui permet de passer de 0 à près de 60 % en seulement 30 minutes.

De quoi regarder des vidéos en streaming pendant des heures et profiter pleinement de son bel écran AMOLED FHD+ de 6,67 pouces, et ce même en plein soleil grâce à sa luminosité de 1200 nits. En plus, son taux de rafraîchissement de 120 Hz apporte une bonne fluidité, y compris lors des phases de jeux.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

Soldes d’hiver : les meilleures offres selon Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.