L’excellent Oppo Find X5 Pro est à son prix le plus bas pendant les soldes d’hiver

Le fait est assez rare pour être souligné : le flagship d'Oppo, le Find X5 Pro est en ce moment à 899 euros au lieu des 1 299 euros habituels. Amazon propose ainsi un excellent smartphone en tous points à 400 euros de moins que son prix d’origine.

Lancé début 2022, l’Oppo Find X5 Pro se place comme l’une des sorties incontournables de 2022 faisant ainsi face à des acteurs bien installés sur le marché comme Google et son Pixel 7. Ce smartphone premium est complet et performant, et en ce moment à disponible avec 400 euros de moins que son tarif habituel grâce aux soldes.

Les qualités principales de l’Oppo Find X5 Pro

Un triple capteur photo très performant, bénéficiant de la patte Hasselblad;

la charge SUPERVOOC 80W qui assure une charge complète en moins de 40 minutes;

l’interface ColorOS 13, intuitive et personnalisable.

Habituellement, l’Oppo Find X5 Pro avec sa configuration 12+256 Go est vendu à 1 299 euros. Un tarif élevé qui chute aujourd’hui chez Amazon à 899 euros. La réduction est appliquée automatiquement sur le produit.

Un smartphone pensé pour la photographie

Avec un processeur MariSilicon X et un triple capteur 50+50+13 mégapixels, l’Oppo Find X5 Pro propose une prestation photo d’une excellente qualité, y compris dans les conditions de très faible lumière. L’intelligence artificielle de la puce made in Oppo permet une retouche efficace en conservant la justesse des couleurs et une bonne netteté. Un exercice difficile habituellement, que le Find X5 Pro maîtrise sans difficultés particulières.

Petite touche exclusive également : une collaboration avec Hasselblad, un acteur incontournable de la photographie qui apporte son mode Xpan, reproduisant le grain, la colorimétrie et le format de sa pellicule panoramique emblématique.

Une charge rapide et une interface intuitive

Un autre atout non négligeable du flagship 2022 d’Oppo est sans aucun doute sa charge rapide 80 W. Le SUPERVOOC, une technologie propre à la marque chinoise permet d’effectuer une charge complète en à peine 40 minutes. Une charge de 12 minutes permet par ailleurs, selon le constructeur, de récupérer 50 % de batterie.

À cela, il faut ajouter l’interface ColorOS 13, basée sur Android 13. Très personnalisable et intuitive, elle offre une navigation confortable et fluide, et ce quelque soit la quantité de tâches demandées au smartphone. L’OPPO Find X5 Pro bénéficie par ailleurs d’un écran OLED à 120 Hz de taux de rafraîchissement, assurant là encore, une navigation fluide et un confort certain pour le visionnage de contenus vidéos.

