Les soldes, c’est aussi l’occasion de se procurer un smartphone Samsung pour à peine 200 €

Le Galaxy M32 est un smartphone milieu de gamme qui comblera la plupart des petits budgets. Il présente une fiche technique intéressante à prix très réduit. Surtout aujourd’hui, car il chute à 199 euros seulement au lieu de 309 euros à son lancement.

Le Samsung Galaxy M32 représente le milieu de gamme et propose une fiche technique équilibrée et suffisante pour certains usages. Il a l’avantage de profiter du savoir-faire de la marque, dans une tranche tarifaire aux alentours des 300 euros. Pendant les soldes, il bénéficie de 110 euros de réduction.

Le Galaxy M32 en quelques mots

Un écran AMOLED de 6,4 pouces en FHD+ à 90 Hz

Un SoC efficace et une expérience utilisateur agréable

Une grosse batterie pour tenir la cadence

Lancé à 309 euros, le Samsung Galaxy M32 se négocie moins cher à l’occasion des soldes : 199 euros seulement sur Cdiscount.

En alternative, le Samsung Galaxy M33 5G est aussi en promotion et passe à 209 euros contre 329 euros.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant le Samsung Galaxy M32.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy M32 au meilleur prix ?

Le savoir-faire coréen à petit prix

Depuis quelques années, rares ont été les smartphones à moins de 200 euros aussi bien équipés que le Galaxy M32. Pour contrer Xiaomi, Samsung muscle son jeu avec sa gamme M. Ici, le M32 profite d’un écran Super AMOLED, et jouit des contrastes infinis sur une dalle tactile de 6,4 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels. Il profite même d’un taux de rafraichissement à 90 Hz.

En ce qui concerne la partie photo, ce n’est pas le meilleur photophone proposé par la firme sud-coréenne. Cependant, on apprécie la présence de l’ultra grand-angle et la bonne qualité des clichés, quand les conditions lumineuses sont réunies.

Efficace au quotidien

Pour fonctionner efficacement, il se dote du Mediatek Helio G80 avec 6 Go de RAM. Si ce processeur n’est pas le plus performant, il a l’avantage de répondre efficacement à la majorité des usages quotidiens, comme la navigation web, les réseaux sociaux et quelques jeux, le tout, sans trop de ralentissement. Pour une meilleure expérience utilisateur, il est même possible de faire la mise à jour Android 12.

Samsung propose toujours une grande endurance pour ses smartphones abordables, et le Galaxy M32 ne déroge pas à la règle avec une grosse batterie de 5 000 mAh. On l’imagine très bien tenir pendant 2 à 3 jours selon votre utilisation. En revanche, si le constructeur annonce une charge dite rapide, elle s’élève à 25 W. — Il faudra plus d’une bonne heure pour le recharger complètement à 100 %.

