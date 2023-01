Sony Xperia Pro-I : l’ultime photophone est à -40 % pour les soldes d’hiver

Les mobinautes sont très exigeants sur le segment ultra premium des smartphones. Comme il est très difficile d'avoir un modèle qui excelle dans tous les domaines, Sony a décidé de se focaliser sur la photo. Avec le Xperia Pro-I, le géant japonais tient son ultime photophone. Pour les soldes d'hiver, au lieu de 1 799 euros, ce flagship est à 1 099 euros sur Amazon.

Sony s’est donné les moyens pour proposer le meilleur photophone du marché et cela se concrétise par le Sony Xperia Pro-I. Ce modèle a pour ambition de proposer les meilleures images que puissent livrer un smartphone et il faut l’avouer, il a des arguments intéressants. Pour les soldes d’hiver 2023, Amazon vous le propose avec 700 euros de réduction sur son prix de départ.

En quoi le Sony Xperia Pro-I est intéressant ?

Une dalle OLED de 3 840 x 1 644 pixels à 120 Hz

Un design sobre et compact

La performance du capteur Sony Exmor RS

Au lieu de 1 799 euros au lancement, le Sony Xperia Pro-I est maintenant disponible en promotion à 1 099 euros chez Amazon.

Si vous voulez un smartphone Sony sans dépenser autant d’argent, il y a aussi le Sony Xperia 10 IV à 389 euros au lieu de 499 euros.

L’expérience photophone selon Sony

La plupart des appareils photo sur les flagship arrivent à livrer des bons clichés quand les conditions sont bonnes. Cela dit, quand la luminosité venait à manquer ou quand le soleil tape fort, leurs performances photographiques diminuent, les algorithmes de traitement d’image ayant aussi leur limite. Sony a pour ambition de toujours réussir vos photos avec le Sony Xperia Pro-I.

Pour cela, le smartphone embarque un capteur photo de un pouce, dérivé du Sony RX100 VII, ce qui est inédit avant la commercialisation de ce modèle. Le Xperia Pro-I dispose également d’un autofocus à détection de phase, une caractéristique que l’on retrouve dans les reflex. Une telle configuration assure une qualité d’images sensationnelle étant donné que la plage dynamique devient très large.

Une configuration modeste, mais équilibrée

Sur la partie vidéo, que vous pouvez d’ailleurs personnaliser, le Sony Xperia Pro-I s’en sort aussi admirablement bien avec un enregistrement vidéo à 4K@120 IPS. Pour assurer des vidéos de très bonne facture, le constructeur déploie son système de suivi et de détection des yeux. Le smartphone compte aussi une excellente stabilisation numérique ce qui contribue à la qualité vidéo.

Ce modèle est animé par le processeur Snapdragon 888 avec la carte graphique Adreno 660. On a 12 Go de RAM pour 512 Go de ROM. L’écran de 6,5 pouces est protégé par le Gorilla Glass Victus. De plus, le smartphone a la certification IP68, autrement dit, résistant à la poussière et à l’eau. Enfin, on a une batterie de 4 500 mAh qui assure une autonomie d’environ 12 heures. Enfin, le Sony Xperia Pro-I est livré avec un étui en cuir.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Sony Xperia Pro-I.

