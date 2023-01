Les AirPods Pro 2 sont à un super prix pendant les soldes et il n’y en aura pas pour tout le monde

Sortis en septembre dernier, les AirPods Pro 2 profitent déjà d'une très belle remise chez Ubaldi à l'occasion des soldes. On les trouve en ce moment à 265 euros au lieu de 299 euros.

Notés 9/10 lors de notre test, les AirPods Pro de seconde génération nous ont très clairement tapé dans l’œil au point de les avoir élus meilleur écouteur sans-fil de l’année. Si vous êtes intéressés, aujourd’hui les AirPods Pro 2 coûtent 35 euros de moins qu’à leur lancement grâce à un code promo.

Ce qu’on apprécie des AirPods Pro 2

Des écouteurs agréables à porter

Une réduction de bruit et un mode transparence bluffant

Un excellent rendu sonore et la spatialisation du son

Proposés au prix de 299 euros, les AirPods Pro 2 sont disponibles en promotion à 265 euros chez Ubaldi.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant les AirPods Pro 2. Le tableau s'actualise automatiquement.



Ceci est une « petite » révolution

Les AirPods Pro 2 ne réinventent pas la formule d’Apple. Ils proposent une apparence presque identique à la première itération. Pour des changements visuels, il faut plus s’orienter sur le nouveau boîtier qui, en plus d’être compatible avec les chargeurs MagSafe, apporte un petit haut-parleur qui permettra de mieux le localiser ainsi qu’une fixation pour les dragonnes.

C’est à l’intérieur des AirPods Pro 2 que les nouveautés importantes se font ressentir. On retrouve notamment de nouveaux transducteurs dynamiques conçus directement par la marque américaine, qui lui permet de les maîtriser totalement et d’offrir un rendu acoustique proche de la perfection. On retrouve également une nouvelle puce H2 qui permet d’améliorer à la fois la réduction de bruit active en y apportant un mode de transparence adaptatif, mais également une spatialisation du son générée en temps réel.

Une intégration logicielle parfaite, mais réservée aux appareils Apple

Les AirPods Pro profitent d’une très bonne intégration à iOS et macOS. Il est facilement possible depuis les autres appareils Apple de contrôler les modes de réduction de bruit et de gérer la spatialisation du son. Même s’ils ne proposent pas réellement de Bluetooth multipoint, ils offrent la possibilité de passer rapidement d’un appareil Apple à un autre de manière plutôt efficace. Sur les Apple TV par exemple, il suffit d’appuyer sur un bouton de la télécommande pour les utiliser sur son téléviseur une fois mis aux oreilles.

Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à lire notre test sur les AirPods Pro 2.

