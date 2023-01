V15 Detect : Dyson brade son aspirateur premium avec laser pendant les soldes

Le Dyson V15 Detect compte parmi les plus innovants des aspirateurs sans fil de la marque. Il embarque un laser pour mettre en lumière la poussière et l'éliminer plus efficacement. Assez onéreux, son prix s'adoucit pendant les soldes et passe à 549 euros au lieu de 699 euros de base.

Sur les marchés des aspirateurs à balais, Dyson est assurément la référence dans ce domaine. La firme anglaise présente des appareils efficaces, pratiques et durables. Les modèles de la marque séduisent toujours autant celles et ceux qui souhaitent terminer la corvée de l’aspirateur au plus vite. Et, si généralement, il faut payer le prix fort pour s’en procurer un, Dyson décide de baisser le prix de son V15 Detect durant les soldes pour s’afficher à un prix plus contenu.

Quels sont les points forts du Dyson V15 Detect ?

Une bonne puissance d’aspiration

S’adapte à tout type de sol et nettoie en profondeur

Capable de fonctionner pendant une heure

Avec un prix de départ à 699 euros, l’aspirateur balais sans fil Dyson V15 Detect est aujourd’hui en promotion à 549 euros sur le site de la marque.

En alternative, on retrouve le Dyson V10 Original remisé à 379 euros contre 429 euros habituellement sur site Boulanger.

Simple et pratique au quotidien

Le V15 Detect est conçu de la même manière que ses prédécesseurs, avec un format stick qui lui confère une grande polyvalence grâce à l’absence de fil et de sac. Son format le rend très maniable, que vous souhaitiez aspirer le sol, des meubles en hauteur ou même le plafond. Inutile de brancher une prise pour le démarrer : une pression sur la gâchette suffit pour faire fonctionner la machine, et l’arrêter très facilement durant les petits moments de pause.

Pour le déplacer, son poids de 3,4 kg facilite les choses et permet de le transporter entre les étages sans grande difficulté. Il peut tout aussi bien se transformer en un aspirateur à main d’un simple clic, pour aspirer les saletés entre le siège arrière des voitures, dans les pliures des sièges ou entre les coussins de votre canapé. Sur le dessus, on découvre un écran LCD, qui se révèle vraiment pratique pour consulter en temps réel le niveau de batterie, d’affiche la quantité de saletés aspirées, ou encore, vous alertez quand il faut vider le bac à poussière.

Puissant et endurant

Ce modèle sort du lot grâce à sa technologie utilisée par les aspirateurs robots. Il intègre un laser à l’avant de la brosse qui va mettre en lumière la poussière et débusquer celles qui sont invisibles à l’œil nu. Plus précisément, c’est une petite lentille qui projette une lumière verte sur le sol à un angle de 1,5 degré, qui va aider à débusquer toutes les poussières. Dyson ajoute un capteur « piézoélectrique », qui se charge d’adapter la puissance d’aspiration, selon la surface (moquette, sols durs…) et la quantité de poussière à aspirer.

Cela va permettre d’économiser au passage un peu de batterie sur la durée. La brosse principale a été améliorée : elle dispose de petites dents pour que les cheveux et les poils ne se coincent plus, et pour ne plus régulièrement enlever les poils emmêlés autour de la brosse centrale, surtout quand vous avez des animaux. Côté performances, le moteur du V15 Detect effectue jusqu’à 125 000 tours par minute pour générer une forte puissance d’aspiration et assurer un nettoyage efficace. Le tout est couplé à un bruit minime par rapport à d’autres aspirateurs.

Quant à l’autonomie, vous pourrez passer l’aspirateur pendant 60 minutes avec le mode éco, ce qui laissera largement le temps pour se débarrasser de toute la poussière et autres. Bien sûr, ce temps est amené à varier en fonction du mode d’aspiration choisi. Une fois votre session d’aspiration terminée, vous n’aurez plus qu’à accrocher le Dyson sur sa station d’accueil fixée au mur.

Soldes d’hiver : les meilleures offres selon Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

