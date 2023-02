Cdiscount : les meilleures offres à saisir pour le dernier jour des soldes

Les soldes d'hiver marquent le début de l'année 2023 en termes d'événement commercial. Et, quel démarrage, avec des produits Tech à prix vraiment séduisants. Cdiscount possède quelques pépites dans son catalogue. Voici celles que nous avons retenues.

Les soldes d’hiver permettent de faire de très bonnes affaires sur les meilleurs produits Tech de l’année dernière. En effet, grâce à Cdiscount, vous pourrez obtenir à prix (très) réduit les smartphones, tablettes, TV et autres, qui ont marqué 2022. Les promotions sont extrêmement nombreuses, mais nous avons regroupé uniquement celles que nous jugeons qui méritent votre argent.

Les meilleures offres des soldes sur Cdiscount

Xiaomi Poco X5 5G

Ce sont deux nouveaux smartphones qui s’ajoutent à la gamme Poco, le X5 Pro et le X5. Ce dernier est la bonne solution pour qui souhaite investir dans un téléphone solide pour un prix contenu. Il est proposé à un excellent rapport qualité-prix, et profite déjà de 25 euros de réduction grâce à cette offre.

Le Xiaomi Poco X5 en quelques mots

Un écran Amoled FHD+ à 120 Hz

Un SoC taillé pour les tâches

Une autonomie généreuse

Avec un prix de lancement à 299,90 euros, le Xiaomi Poco X5 5G (6 + 128 Go) profite d’ores et déjà d’une promotion et s’affiche à 274,90 euros sur Cdiscount en utilisant le code 25DES299. Attention, ce dernier n’est valable que jusqu’à 13h aujourd’hui.

Vous pouvez retrouver élagement retrouver la version 256 Go en promotion, avec en prime une montre connectée, le tout pour 324,90 euros sur Cdiscount avec le code 25DES299.

Dyson V11 Absolute

Si vous en avez assez de sortir le gros aspirateur du placard, investir dans un balai aspirateur est une bonne solution. Et, quoi de mieux que de se tourner vers ceux proposés par la marque Dyson. Pratique, polyvalent et puissant, les modèles de la marque séduisent toujours autant celles et ceux qui souhaitent boucler la corvée de l’aspiration au plus vite. Si vous voulez vous en procurer un, mais que le prix a toujours été un frein, sachez qu’en ce moment le Dyson V11 Absolute profite d’une belle remise de 140 euros.

Les atouts du Dyson V11 Absolute

Un balai aspirateur polyvalent

Avec une bonne puissance d’aspiration sur différents types de sols

Et capable de tenir une heure

Proposé à 599 euros sur le site officiel, l’aspirateur balai sans fil Dyson V11 Absolute est en ce moment remisé à 459,99 euros chez Cdiscount.

Lenovo Gaming 3 15ACH6

Avec sa carte graphique Nvidia GTX 3060 couplée à une puce AMD Ryzen 5, le PC portable Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 est une option à considérer pour les gamers et les gameuses. Il a de nombreux atouts, surtout qu’aujourd’hui il bénéficie de 300 euros de réduction pour les soldes par rapport à son prix d’origine.

Ce qu’il faut retenir de l’IdeaPad Gaming 3 ?

Un écran Full HD de 15,6 pouces

Embarque le combo Nvidia GeForce RTX 3050 Ti + Ryzen 5 5600H

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide + 16 Go de RAM

Habituellement proposé à 1 073 euros, le PC portable Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 est désormais en promotion à 774,99 euros sur Cdiscount en utilisant le code 25DES299.

Manette Xbox Series Mineral Camo Bleue

Que ce soit sur console de chez Microsoft ou PC, la dernière manette sans fil Xbox Series est celle que l’on recommande les yeux fermés. En obtenant la note de 8/10 lors de notre test, cette manette est un très bon produit, qui brille pour son ergonomie et son confort, mais également pour sa compatibilité sur de multiples supports. Et, si vous souhaitez vous l’offrir, en ce moment, l’Édition spéciale Minerale Camo coûte 15 % de moins.

Ce qu’on apprécie de cette manette Xbox

Une très bonne ergonomie

Un design plus travaillé

Sans oublier la compatibilité à de nombreux supports

Initialement à 64,99 euros, la manette sans fil Xbox Series Édition Spéciale Minerale Camo devient plus abordable sur le site Cdiscount en s’affichant à 54,99 euros.

Ecovacs Deebot N8

Sur le marché des aspirateurs robots, le constructeur Ecovacs met un point d’honneur à proposer de bons produits, et cela, au meilleur rapport qualité-prix. Parmi eux, on retrouve le Deebot N8, un aspirateur robot capable de nettoyer votre domicile efficacement, surtout qu’il s’équipe d’un système de lavage pour rendre vos sols encore plus propres. Généralement coûteux, la marque a conçu ce robot 2-en-1 à un prix plutôt accessible. Durant les soldes, il perd 150 euros de son prix.

Quels sont les atouts du Deebot N8 ?

Un nettoyage 2 en 1 : passe la serpillère et nettoie

Une bonne puissance d’aspiration sur tous types de sols

Et une cartographie précise

Proposé sur le site Ecovacs à 399 euros, l’aspirateur robot Deebot N8 tombe à 249 euros sur Cdiscount durant les soldes.

Logitech G Pro

Pour les joueurs exigeants qui veulent passer au tout sans-fil, mais qui cherchent avant tout la performance, les références ne manquent pas. Heureusement, quelques marques sortent du lot et c’est notamment le cas de Logitech qui est réputée pour proposer d’excellents périphériques durables et de qualité. Pendant les soldes, l’une de ses références, la Logitech G Pro se retrouve avec une trentaine d’euros en moins chez Cdiscount par rapport à son prix habituel.

Ce qu’il faut retenir de la G Pro

Une souris sans fil légère qui offre une bonne prise en main

Capteur optique performant

Revêtement qui ne laisse pas de traces

Expérience personnalisable via le logiciel G

Grâce à une remise d’environs 30 euros sur son prix habituel, la souris Logitech G Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 79,99 euros chez Cdiscount.

Oppo Reno 7

Disponible depuis quelques mois, l’Oppo Reno 7 est un smartphone milieu de gamme qui contrairement au Reno 6, se veut sous la barre des 350 euros. Une baisse de prix qui s’accompagne de quelques concessions, certes, mais la fiche technique qu’il propose est très convaincante : une charge rapide, de belles performances et surtout un prix plus convaincant grâce à cette offre qui lui fait perdre 80 euros sur son prix de lancement.

Que propose le Oppo Reno 7 ?

Une belle dalle AMOLED FHD+ à 90 Hz ;

Un puissant SoC Qualcomm Snapdragon 680 ;

Une bonne autonomie couplée à la charge rapide ;

Petit plus : tourne sous Android 12.

Disponible à sa sortie à 329 euros, le Oppo Reno 7 (8 + 128 Go) est en ce moment le téléphone tombe à 249 euros seulement.

Bose QC 45

Pionnier de la technologie de réduction de bruit, Bose ne se presse pas pour renouveler annuellement sa gamme QuietComfort. Le constructeur préfère prendre son temps pour améliorer significativement chaque mouture. Actuellement, la référence Bose QC 45 coûte 100 euros de moins pour les soldes d’hiver 2023.

En quoi le Bose QC 45 est intéressant ?

Un casque ergonomique et Bluetooth multipoint

Une grande autonomie

Réduction de bruit active et mode transparent

Au lieu de 349 euros habituellement, le Bose QC 45 est maintenant disponible en promotion à 245,99 euros chez Cdiscount.

