Le Chromecast avec Google TV (version 4K) n’a jamais été aussi peu cher que durant les soldes

La version 4K de la clé HDMI de Google est le modèle le plus haut de gamme de la marque. Bonne nouvelle, les soldes permettent de se le procurer à prix plus contenu. Grâce à un code promo, il revient à 48,99 euros au lieu de 69,99 euros initialement.

Avec l’arrivée d’une version HD, le Google Chromecast avec Google TV (4K) est ce qui se fait de mieux du côté de Mountain View. Cette petite clé HDMI est idéale pour connecter son TV et profiter d’une expérience Google TV sans investir une grande somme. Il profite d’ailleurs des soldes pour s’afficher à un meilleur prix grâce à un code promo.

Le Google Chromecast avec Google TV (4K), c’est quoi ?

Un design discret et pratique

La compatibilité 4K, Dolby Vision et Atmos

L’expérience Google TV

Proposé à 69,99 euros, le Google Chromecast avec Google TV (4K) est maintenant disponible à 48,99 euros en utilisant le code RAKUTEN7 sur site Rakuten (via le vendeur Boulanger).

La version HD du Google Chromecast avec Google TV est également en promotion à seulement 29,99 euros au lieu de 39,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Google Chromecast avec Google TV (4K). Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Google Chromecast avec Google TV (4K) au meilleur prix ?

Pratique et facile à installer

Le Google Chromecast de quatrième génération prend la forme d’un galet plat avec un petit câble HDMI qui dépasse et un port USB-C pour l’alimenter. Contrairement à l’ancien modèle, il se connecte simplement à l’arrière de votre téléviseur, sans avoir besoin de votre smartphone ou tablette pour y accéder.

Pour l’installation, elle peut se faire directement sur le téléviseur avec la télécommande, ou bien depuis l’application Google Home et de scanner le code QR affiché. Au cours de l’installation, vous pourrez prétélécharger des services de SVoD tels que Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV et bien d’autres. À noter que cette version a reçu une mise à jour pour intégrer Android 12 et ses nouveautés.

Pour visionner des contenus en 4K

Cet appareil est aussi capable de décoder une image jusqu’en UHD 4K avec l’apport de Dolby Vision et des normes HDR10 et HDR10+. Côté son, il n’est pas en reste avec la compatibilité Dolby Atmos et DTS:X.

En naviguant dans l’interface, on retrouve une expérience Google TV pure, qui met en avant des films et des séries tendance qui semblent pertinents pour vos goûts, en fonction des services auxquels vous êtes abonnés. L’OS, nommé Google TV, est basé sur Android TV. L’interface en elle-même est extrêmement fluide, la télécommande rend la navigation plus simple et l’appareil dispose de tout le catalogue d’Android TV. Bien évidemment, Google Assistant est aussi de la partie pour naviguer à la force de la voix.

Pour tout savoir sur ce modèle, vous pouvez consulter notre test du Chromecast avec Google TV.

Soldes d’hiver : les meilleures offres selon Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.