Cette référence de PC gamer de Lenovo perd 20% de son prix pour les soldes d’hiver 2023

Lenovo est une marque appréciée des joueurs pour ses PC gamer particulièrement performants et fiables. Le constructeur chinois a surtout bâti sa réputation avec la gamme Legion. Cette dernière en est actuellement à sa cinquième génération. Pour les soldes d'hiver 2023, Cdiscount met en promotion le Lenovo Legion 5 15ACH6H avec la RTX 3070. Généralement à plus de 1 500 euros, ce laptop gamer n'est plus qu'à 1 199 euros.

Sur le marché des PC gamer, Lenovo se distingue par sa constance à développer des modèles puissants, durables et ergonomiques. Parmi les modèles les plus populaires, il y a le Lenovo Legion 5 15ACH6H. Pour les soldes d’hiver 2023, ce PC gaming avec la puce graphique RTX 3070 est 20% moins cher sur Cdiscount.

En quoi le Lenovo Legion 5 15ACH6H est intéressant ?

Le combo Ryzen 7 5800H et RTX 3070

Une SDRAM DDR4 de 16 Go et une ROM SSD de 512 Go NVMe

Un écran Full HD de 15,6 pouces à 165 Hz

A plus de 1 500 euros habituellement, le Lenovo Legion 5 15ACH6H est maintenant disponible en promotion à 1 199 euros chez Cdiscount.

Un PC gamer taillé pour la performance

Le succès de Lenovo sur sa gamme Legion repose sur sa capacité à optimiser les meilleurs composants. Avec le Legion 5 15ACH6H, le constructeur a choisi le puissant processeur AMD Ryzen 7 5800H (cadencé à 3,2 GHz et à 4,4 GHz avec Boost). Ce n’est pas le plus récent, mais en 2023, ça reste solide. Pour la puce graphique, la firme chinoise a aussi opté pour une référence, la Nvidia GeForce RTX 3070 (8 Go). L’objectif avec une telle association est de faire tourner en toute circonstance tous les titres AAA sans le moindre lag.

Le choix de la RAM et de la ROM contribue également à la performance générale et à la fluidité de ce PC gamer. Sur ce modèle, Lenovo nous gratifie d’un stockage SSD M.2 NVMe PCIe couplé à une mémoire SDRAM DDR4. Cette configuration permet de vous adonner à de la multitâche sans perte de performance. Vous aurez surtout un gain de temps considérable sur le temps de chargement et le démarrage du laptop.

Un écran qui optimise l’immersion

La qualité de l’écran influe beaucoup sur la performance des joueurs. Pour aider ces derniers à performer, le Lenovo Legion 5 15ACH6H embarque une dalle de 15,6 pouces de 1 920 x 1 080 pixels de définition ave un taux de rafraichissement à 165 Hz. D’un côté, cela réduit considérablement les latences et de l’autre côté, cela apporte des images claires, précises et surtout certifiées Dolby Vision. Par ailleurs, on a droit à de l’anti-éblouissement pour mieux protéger vos yeux lors de longues sessions.

Sur ce PC gamer, on a du Bluetooth 5.1 ainsi que du WiFi 6, ce qui permet la connectivité sans fil. Au niveau des connectiques, il y a de l’USB 3.2, de l’USB-C, du HDMI, un port LAN et une prise Jack 3.5. Pour l’audio, la technologie Nahimic gère le son des haut-parleurs stéréo à haute définition. Enfin, Lenovo annonce une autonomie de 7 heures pour ce modèle. Windows 11 Home est nativement intégré à ce laptop gaming. Comme tout PC gamer qui se respecte, on a du pavé tactile rétroéclairé.

