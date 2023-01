Soldes d’hiver : voici le TOP 3 des meilleures offres de la première démarque

Les soldes ont débuté cette semaine, et si vous n'avez pas eu le temps de consulter nos offres, voici ce que vous avez raté : le S22 Ultra passe sous les 1 000 euros, les Pixel 7 et 7 Pro voient leur prix baisser, et le VAE de Citroën est à -20%.

Malgré les informations incessantes concernant la prochaine itération du smartphone premium de Samsung, le Galaxy S22 Ultra reste une référence incontournable. Ses nombreuses mises à jour l’ont rendu enfin complètement recommandable et ses qualités sont souvent introuvables ailleurs. En ce moment, il est à moins de 1 000 euros pour le début des soldes d’hiver.

Pourquoi le S22 Ultra est un smartphone dit « premium » ?

Il dispose d’un écran AMOLED de 6,8 pouces (QHD et 120 Hz)

La charge rapide est enfin au niveau (45 W)

Toujours l’un des meilleurs photophone du marché

Le S Pen directement intégré

La Fnac fait baisser le prix du Samsung Galaxy S22 Ultra en version 128 Go à 999 euros alors qu’il coûte 1 259 euros depuis son lancement.

Fidèle à sa marque de fabrique, Google est revenu en 2022 avec deux nouveaux smartphones : les Google Pixel 7 et 7 Pro. Pixel Expérience améliorée et photographie optimisée, le cru 2022 était proposé à moins de 1 000 euros. Pendant les soldes, leurs prix sont encore plus intéressants avec des réductions allant de 65 euros pour l’un et jusqu’à 115 euros pour l’autre.

Les points fort des Google Pixel 7 et 7 Pro

L’expérience Android à son meilleur niveau ;

un appareil photo boosté à l’IA de Google ;

un très bon rapport qualité/prix y compris sans les soldes.

Ce que le Google Pixel 7 Pro a en plus

Un module téléobjectif supplémentaire ;

un Super Res zoom ;

une batterie un peu plus imposante.

Pendant les soldes, Cdiscount fait ainsi baisser le prix de ces deux très bons smartphones. Le Pixel 7 passe alors de 649 à 584 euros, et le Pixel 7 Pro passe de 899 à 784 euros, tous deux en appliquant le code 15DES199.

Retrouvez le Google Pixel 7 à 584 euros 15DES199

Retrouvez le Google Pixel 7 Pro à 784 euros 15DES199

Forcément plus connu pour ses voitures, Citroën a pourtant connu un passé glorieux dans le monde du vélo et s’est naturellement lancé dans le marché des VAE l’année dernière, avec notamment le bien nommé « City ». C’est un vélo à assistance électrique pensé pour la ville qui ne réinvente pas la roue, mais qui a de quoi séduire l’habitué de la marque voulant se lancer dans le vélo.

Même si ce modèle est fabriqué en Chine, la qualité tricolore a un prix, et on le retrouve habituellement à plus de 1 000 euros. Heureusement, une promotion de 200 euros est actuellement pratiquée pendant les soldes d’hiver.

Ce qu’il faut retenir du vélo de Citroën

Un moteur de 250W ;

Autonome jusqu’à 45 km ;

Un porte-bagage au-dessus de la batterie ;

De l’équipement avec un carter de chaîne et une béquille.

Initialement affiché à 1 090 euros, le vélo électrique City de Citroën est actuellement disponible à 899 euros chez Boulanger.

Lorsque l’heure est venue de changer son forfait mobile, il est souvent judicieux d’aller voir du côté de ce que font les opérateurs virtuels. Et, si les forfaits 5G peuvent vous paraître encore un peu chers, Bouygues Télécom fait partie des opérateurs n’ayant pas peur de baisser les prix en ce début d’année. Il vient d’ailleurs de dévoiler un forfait mobile 5G à un tarif agressif, qui n’augmente même pas au bout d’un an.

Que propose ce forfait 5G Chez Bouygues Télécom ?

130 Go de données 5G en France

Les appels, SMS et MMS illimités

La qualité du réseau de Bouygues Telecom

Toujours sans engagement

Actuellement, le forfait mobile 5G 130 Go de Bouygues Télécom est disponible à 15,99 euros par mois. Un prix qui ne bouge pas, même après la première année.

Les meilleurs forfaits 5G RED Forfait 5G – 100 Go Appels illimités 100 Go en France 4274 sites 5G 3,5 GHz

4640 sites 5G/4G partagé 18,99€ Découvrir SFR Forfait Mobile 5G – 140 Go Appels illimités 140 Go en France 4274 sites 5G 3,5 GHz

4640 sites 5G/4G partagé 21€ 33€ Pendant 12 mois Découvrir Orange Forfait Mobile 5G - 140 Go Appels illimités 140 Go en France 4514 sites 5G 3,5 GHz

311 sites 5G/4G partagé 14,99€ 26,99€ Pendant 12 mois Découvrir Tous les forfaits 5G

Soldes d’hiver : les meilleures offres selon Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.