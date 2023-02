Le Samsung Galaxy S22 baisse son prix juste avant la sortie officielle des S23

Aujourd'hui, l'un des fleurons 2022 de Samsung, le Galaxy S22, est affiché à un prix très intéressant : au lieu de 809 euros, il est désormais proposé à 623 euros sur le site d'Ubaldi. Allez-vous craquer pour lui ou attendre patiemment l'un des nouveaux S23 ?

Ce n’est plus une surprise, mais il vaut mieux attendre quelques mois pour payer moins cher le smartphone qui nous fait de l’œil, puisque les tarifs sont naturellement dégressifs. C’est, par exemple, le cas pour le Samsung Galaxy S22 : sorti au début de l’année 2022, ce smartphone premium, doté d’un écran 120 Hz et d’une belle puissance, est affiché à un prix nettement plus intéressant aujourd’hui grâce à une réduction de 186 euros.

Le Samsung Galaxy S22, c’est…

Un écran OLED de 6,1 pouces + 120 Hz

Une belle puissance grâce à la puce Exynos 2200

Un module photo polyvalent

Au lieu de 809 euros, le Samsung Galaxy S22 est désormais proposé à 623 euros chez Ubaldi, mais les stocks sont très limités. Au cas où vous loupez l’offre précédente, sachez que le smartphone est aussi disponible en promotion à 649 euros chez Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy S22. Le tableau s’actualise automatiquement.



Les avantages de l’OLED dans un smartphone compact

Le Samsung Galaxy S22 adopte tout d’abord une taille plutôt contenue par rapport à d’autres références premium situées sur la même gamme de prix. On a ainsi droit à un écran de 6,1 pouces, ce qui permet de le glisser dans une poche. Il n’est pas aussi compact qu’un iPhone mini, mais sa diagonale sera tout de même bien agréable pour celles et ceux qui rechignent à tenir en main un appareil de presque 7 pouces.

Le principal atout de ce design reste tout de même cette dalle AMOLED, encadrée de très fines bordures, et dotée d’une définition Full HD+ (soit 2 340 x 1 080 pixels). Cet écran bénéficie également d’un taux de rafraichissement adaptatif pouvant grimper jusqu’à 120 Hz, soit l’assurance d’une très bonne fluidité dans l’affichage des applications. Autrement, le tout est protégé par du verre bien résistant Corning Gorilla Glass Victus+.

Des performances solides, mais une autonomie moyenne

Concernant ses performances, le Galaxy S22 est propulsé par un SoC Exynos 2200 gravée en 4 nm (et compatible 5G), qui offre une bonne puissance dans le multitâche. Les applications gourmandes tourneront quant à elle sans accroc. Toutefois, les résultats sont moins bons côté performances graphiques, et quelques ralentissements sont à craindre sur certains jeux, comme Fortnite. Android 12, avec l’interface One UI 4, promet de son côté une expérience utilisateur bien fluide.

Pour faire tourner tout ce beau monde, on devra tout de même composer avec une autonomie moyenne, puisque la batterie de 3 700 mAh ne permettra pas au smartphone de tenir une journée complète avec une utilisation intensive. On se consolera avec la charge rapide (jusqu’à 25 W) et la charge sans fil, qui seront bien présentes, mais il faudra veiller à garder son chargeur près de soi, au cas où.

Une partie photo qui rattrape le tout

La partie photo permet au Samsung Galaxy S22 de se rattraper : grâce à ses trois capteurs de 50 + 12 + 10 mégapixels (grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif x3) nichés sur la tranche gauche du smartphone. L’appareil fournit une belle polyvalence, avec une mention spéciale pour le bon niveau de détails repéré sur les clichés capturés par le capteur principal. Bref, on a là un bon photophone, même si sa gestion de la plage dynamique est parfois inégale sur plusieurs objectifs.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet du Samsung Galaxy S22.

