Oppo Pad Air : la tablette devient moins chère que la Xiaomi Redmi Pad grâce à cette offre

L'Oppo Pad Air est une tablette tactile tout aussi abordable que la Redmi Pad de Xiaomi. Elle est certes moins fournie que sa rivale, mais elle arrive tout de même à faire la différence sur quelques points. Actuellement, Amazon réduit le prix de 50 euros, aussi pour la version 64 Go que 128 Go.

Très actif sur le marché des smartphones, Oppo décide d’ajouter un arc à son sac avec la Pad Air. Pour cette première tablette tactile, le constructeur vise à s’imposer sur le milieu de gamme. Son produit est assez équilibré, mais n’oubliez pas que la concurrence est féroce sur ce secteur, notamment avec Xiaomi. Et, justement, la Pad Air est en ce moment moins chère que la Redmi Pad, une occasion pour Oppo de se mettre l’argument du prix de son côté.

Qu’attendre de l’Oppo Pad Air ?

Le processeur Snapdragon 680

Interface fluide avec ColorOS

Un écran de 10,36 pouces au ratio 16:10

Au lieu de 299 euros habituellement, l’Oppo Pad Air (4 + 64 Go) est maintenant disponible en promotion à 249 euros sur Amazon.

Un design bien travaillé

Pour sa première tablette, Oppo est parti sur un design parallélépipède, autrement dit, des bords plutôt droits et des extrémités arrondies. À l’arrière, le constructeur choisit un dos en plastique en gris mat qui ne laisse pas de traces de doigt. On remarque également la bande sablée qui occupe toute la partie supérieure de la tablette, englobant le capteur photo arrière. Comme la Xiaomi Redmi Pad, au niveau du design, on attribue à l’Oppo Pad Air des similitudes avec l’iPad Mini.

Si visuellement, la tablette donne l’impression d’être relativement massive, elle ne pèse que 440 g pour des dimensions de 154,84 x 245,08 x 6,94 mm. À l’avant, on a un écran LCD de 10,36 pouces de 2 000 x 1 200 pixels de résolution (2K) pour une densité de 225 ppp. Son format 16:10 est agréable à utiliser au quotidien. Cela dit, l’écran montre ses limites à l’extérieur en plein soleil. Ce modèle se passe aussi de l’Always-on et de la technologie LTPO.

Une configuration contenue

Pour sa Pad Air, Oppo a opté pour le combo Snapdragon 680 et Adreno 610. Le processeur à huit cœurs est gravé en 6 nanomètres. Le fabricant l’associe à 4 Go de RAM LPDDR4x et un stockage UFS 2.2 de 64 Go, extensible jusqu’à 512 Go via une carte microSD. Cette configuration est conçue pour des usages classiques. La tablette ne sera pas en mesure d’exécuter correctement les jeux AAA par exemple.

Basée sur Android 12, l’interface de cette tablette est magnifiée par ColorOS qui en est à sa version 12.1 sur cette première mouture. L’écran réagit bien, c’est fluide. Enfin, l’Oppo Pad Air embarque une batterie de 7 100 mAh qui assure facilement une journée d’autonomie avec un usage mixte. Pour la recharger complètement, il faut compter deux heures de recharge.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Oppo Pad Air.

