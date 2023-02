Le MacBook Air 2022 M2 a attendu la fin des soldes pour être à son prix le plus bas

De plus en plus puissant, le MaBook Air 2022 introduit, non seulement, un nouveau design, mais également la puissante puce M2. Avec un tarif bien élevé à sa sortie, il est aujourd’hui possible de l’avoir moins cher chez Ubaldi : 1 319 euros au lieu de 1 499 euros.

Depuis l’introduction du nouveau Mac Mini, doté de la puce M2, le MaBook Air 2022 devient plus difficile à conseiller. Les deux appareils profitent d’une puissance quasi-similaire, avec une grande différence de prix. Néanmoins, le PC fixe d’Apple peinera à convaincre les personnes cherchant une machine transportable et puissante. Pour cela, le MacBook Air M2 prend l’avantage et se trouve actuellement à son prix le plus bas grâce à 180 euros de remise.

Les éléments clés à retenir sur le MacBook Air 2022

Une machine silencieuse au design soigné

Une puce plus véloce : la M2

Une autonomie solide pour tenir la journée sans souci

Disponible à sa sortie au prix de 1 499 euros, le MacBook Air 2022 M2 (8 Go de RAM, 256 SSD de stockage) voit son prix baisser à 1 319 euros sur le site Ubaldi.

Un design qui se rapproche du MacBook Pro

En 2020, le Macbook Air M1 n’avait pas eu la chance de bénéficier d’un « relooking » et reprenait le châssis du dernier MacBook Air Intel. C’est avec le modèle de 2022 que la firme de Cupertino a introduit un nouveau design sur son laptop. Le MacBook Air 2022 reprend les codes esthétiques des modèles Pro sortis en 2021, avec des bords amoindris autour de l’écran, l’apparition d’une encoche, ainsi que d’un nouveau système de haut-parleur dissimulé dans la charnière… Et aussi la disparition de la mention « MacBook Air », que l’on trouvait sur les versions précédentes, sous l’écran.

Ce qui ne change pas, en revanche, ce sont évidemment ces finitions très soignées qui caractérisent tous les produits de la firme de Cupertino. Le tout est complété par le très bon clavier aux touches rétroéclairées, ainsi que par le large trackpad confortable. Au niveau de l’affichage, on a droit à un nouvel écran « Liquid Retina » (soit du LCD IPS) de 13,6 pouces pour une définition de 2 560 x 1 664 pixels. La dalle sera très agréable à regarder, aussi bien sous une faible luminosité qu’avec un éclairage ambiant un peu vif. Cependant, gare aux reflets du soleil, car l’écran est plutôt brillant.

La deuxième génération des puces Apple Silicon

La magie des puces Apple Silicon opère encore : même si la puce M1 d’Apple se défend encore très bien aujourd’hui, la puce M2 promet de meilleures performances. L’ultrabook tourne parfaitement bien et gère des applications gourmandes (Final Cut Pro avec plusieurs flux 4K, Photoshop, Xcode…) sans problème, même si la version Pro est un peu plus à l’aise dans ce dernier domaine.

Concernant l’autonomie, dans la plupart des scénarios, il affiche une autonomie à faire pâlir la plupart des ultraportables du marché. Surtout, ce qui impressionne, c’est le rapport performance/autonomie. Il vous accompagnera des heures et sera même capable de dépasser la journée d’utilisation sans recharge si votre utilisation est moins intensive. Quant à la recharge, comptez 1 à 2 heures selon la puissance du chargeur.

Retrouvez notre test complet sur le MacBook Air 2022 M2, pour plus de détails.

