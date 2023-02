Honor Pad 8 : cette tablette avec écran 2K devient une belle affaire grâce cette réduction

La tablette Honor Pad 8 a beau être un modèle d'entrée de gamme, elle propose tout de même des caractéristiques puissantes qui contribuent à en faire un modèle recommandable. Et son prix n'est plus aussi élevé qu'avant, puisque sur le site de la marque, on peut la trouver à 246,90 euros au lieu de 289,90 euros.

Récemment, Honor a dévoilé sa tablette Pad 8, un modèle d’entrée de gamme dont la fiche technique est tout à fait intéressante pour un tel prix. Écran 2K, conception légère, fluidité exemplaire… Cette référence est largement recommandable pour les petits budgets, d’autant plus qu’en ce moment, elle bénéficie d’une réduction et d’un code promo qui la font passer sous les 250 euros.

Les points forts de la Honor Pad 8

Un écran de 12 pouces en définition 2K

Une puce Snapdragon 680 qui assure une bonne fluidité

Une bonne autonomie

Initialement affichée à 289,90 euros, puis réduite à 259,90 euros, la tablette Honor Pad 8 est désormais proposée à 246,90 euros sur le site de Honor grâce au code promo A95ACPS.

Une prise en main agréable et un bon écran 2K

La tablette Honor Pad 8 ne se démarquera pas avec son design, qui est plutôt simple avec ce revêtement en aluminium et son dos mat. En revanche, elle marquera certainement des points avec son écran IPS LCD de 12 pouces, soit une diagonale plus grande que celle de la majorité des tablettes sur le marché, qui bénéficie en plus d’une définition 2K (2 000 × 1 200 pixels). La dalle sera par ailleurs bien lumineuse et proposera de bons angles de vision. Autrement, malgré sa taille plutôt imposante pour une tablette, la Pad 8 restera tout à fait agréable en main grâce à sa finesse (seulement 6,9 mm d’épaisseur) et à son poids de 520 grammes seulement.

Des tâches simples qui se lancent sans accroc

La tablette Honor Pad 8 embarque une puce Snapdragon 680, qui délivrera assez de puissance pour exécuter des tâches classiques, comme la navigation sur Internet, regarder quelques séries ou même jouer à quelques jeux en 3D (mais sans pousser les graphismes à leur maximum, bien sûr). La puce garantit d’ailleurs une fluidité exemplaire de l’expérience de base et une bonne tenue du multitâche. En revanche, elle ne se destinera pas à un usage plus professionnel ou plus exigeant. Elle sera bien plus adaptée à un usage familial.

Par ailleurs, la Pad 8 impressionne côté son, puisqu’elle prend en charge une émulation le DTS:X Ultra sur ses huit haut-parleurs, pour encore plus d’immersion. Certes, le son n’aura pas la meilleure définition du monde, mais elle dépasse largement ses concurrents sur ce terrain. Elle est même capable de développer un volume étonnant sans distorsion, ce qui est particulièrement appréciable quand on regarde une série ou un film.

Enfin, côté autonomie, la Honor Pad 8 embarque une batterie de 7 250 mAh, qui devrait en théorie vous permettre de regarder des vidéos durant 14 heures. Cette batterie est compatible avec une recharge rapide à 22,5 W dont le chargeur et le câble sont fournis avec l’appareil. Pour une recharge complète, comptez un peu plus de deux heures.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Honor Pad 8.

