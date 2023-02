Samsung : ce TV QLED atypique de 65″ perd la moitié de son prix grâce à une vente flash

Avoir un grand TV discret, c'est possible avec la gamme Samsung The Frame. Avec sa conception en forme de tableau, ce TV se fond parfaitement dans le décor et ce même avec une grande diagonale. D'ailleurs, le modèle QE65LS03B en 65 pouces est 50 % moins cher : 1 099 euros contre 2 199 euros

Si vous n’êtes pas familier avec la série The Frame de Samsung, le géant coréen a réussi à concevoir des téléviseurs originaux en forme de tableau avec un cadre en bois tout autour de l’écran. En plus d’embellir votre salon en toute discrétion, cette gamme présente une fiche technique pour combler les amateurs de cinéma et même de jeux vidéo. Renouvelée en 2022, la firme vient peaufiner sa recette en apportant quelques améliorations, notamment au niveau de la dalle. Si le concept de Samsung vous fait de l’œil, sachez qu’en ce moment le dernier modèle The Frame (LS03B) en 65 pouces perd 1 100 euros de son prix grâce à cette offre. L’occasion parfaite pour se procurer cette télé atypique au meilleur prix.

Le Samsung The Frame QE65LS03B propose

Une grande dalle mate QLED de 65 pouces

Une compatibilité 4K HDR, HDR10+ et Dolby Atmos

Des fonctionnalités gaming intéressantes (HDMI 2,1, ALLM et VRR)

Sans oublier l’interface TizenOS

Affiché sur le site officiel au prix barré de 2 199 euros, le téléviseur Samsung QE65LS03B de la gamme The Frame (2022) est maintenant disponible à 1699 euros. L’e-commerçant Rue du Commerce fait mieux et le propose à 1 199 euros grâce à une vente flash et grâce à une ODR valable jusqu’au 12/03, il vous revient à seulement 1 099 euros.

Une grande dalle, de plus en plus discrète

Pour celles et ceux qui souhaitent un téléviseur de grande taille, il faut bien évidemment vérifier d’avoir l’espace suffisant pour l’accueillir. Une fois posé sur votre meuble TV ou accroché à un mur, sa grandeur reste peu discrète dans votre intérieur. C’est pourquoi la gamme The Frame est toute choisie, car elle donnera l’illusion de ne pas avoir de téléviseur dans son salon grâce à sa forme proche d’un tableau. Son design épuré et élégant avec un cadre en bois ne manquera pas de discrétion.

Et avec sa série 2022, Samsung revoit sa dalle QLED en ajoutant un revêtement antireflet pour éviter l’effet brillant causés par les sources de luminosité dans le salon. Le constructeur apporte aussi une dalle mate pour mieux reproduire la texture du papier ou d’une toile pour se fondre complètement dans le décor. Et il sera toujours possible, d’afficher des tableaux ou des photos afin de se donner des airs de galerie d’art lorsqu’il est en veille.

Avec des atouts capables de séduire les joueurs et joueuses

Sa dalle QLED de 65 pouces est compatible 4K Ultra HD et HDR10+ pour fournir une belle finesse d’image. Il intègre le processeur Quantum 4K pour profiter d’un excellent upscalling en ultra haute définition de vos contenus favoris. Quant au son, les deux haut-parleurs sont convaincants, mais vous apprécierez encore plus avec une barre de son, d’autant plus que ce téléviseur propose du Dolby Atmos pour une spatialisation sonore en 3D.

Si vous avez une PlayStation 5 ou une Xbox Series X, ce modèle QE65LS03B est un bon choix. Il intègre une connectique HDMI 2.1 autorisant la 4K à 120 images par seconde. Il prend aussi en charge le taux de rafraîchissement variable, ou VRR, ainsi que le mode ALLM, tous deux utiles pour combattre le phénomène de déchirure d’écran et vous permettre de bénéficier en permanence d’une fréquence d’images fluides lors de vos sessions. Autrement, TizenOS est toujours de la partie, mais avec une interface revue. On retrouve une barre latérale, plus discrète, qui laisse plus de place à la mise en valeur de vos contenus et à des suggestions de programmes. On retrouve évidemment les classiques applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Enfin, le TV est également compatible avec Google Assistant, Alexa et Bixby.

