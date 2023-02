Xiaomi Book S : ce PC portable 2-en-1, avec clavier inclus, est 200 € moins cher

Annoncé depuis quelques mois, le Xiaomi Book S n'est pas seulement une tablette tactile : munie d'un clavier, elle peut aussi se transformer en PC portable efficace et polyvalent. En ce moment, le pack comprenant cette tablette et son clavier est justement disponible moins cher, puisqu'il est affiché à 649 euros au lieu de 849 euros sur le site de Xiaomi.

Dévoilé en juin dernier, le Xiaomi Book S est à la fois une tablette tactile et un PC portable Windows 11 lorsqu’il s’accompagne de son clavier. Pour ce modèle, la marque chinoise a choisi de miser sur la polyvalence des usages, ce qui conviendra à la plupart des travailleurs nomades qui ont besoin d’une machine efficace et légère. En ce moment, ils pourront même obtenir le pack comprenant la tablette et son clavier pour 200 euros de moins.

Les points essentiels du Xiaomi Book S

Un écran tactile QHD+ de 12,4 pouces

Un processeur Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2

Un SSD de 256 Go

D’abord proposé à 849 euros, le pack comprenant le Xiaomi Book S et son clavier est désormais vendu à 649 euros sur le site de Xiaomi. Un bon prix, sachant que la tablette est normalement à 699 euros et le clavier à 149 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Book S. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter le Xiaomi Book S (2022) au meilleur prix ?

Un PC portable aux deux usages pratiques

Le Xiaomi Book S se présente, à première vue, comme une tablette classique, mais cette dernière se démarque tout d’abord par la taille de son écran : on a ainsi droit à une dalle tactile de 12,4 pouces, qui est donc bien plus grande que celle de la plupart des tablettes du marché. Ici, pas d’OLED comme on peut le trouver chez certains concurrents de la marque chinoise, comme Huawei ou Asus, mais on n’aura tout de même une dalle IPS de bonne facture, avec en plus une définition WQHD+ (2 560 x 16 00 pixels) ainsi qu’un ratio 16:10. Xiaomi promet même une luminance maximale de 500 nits, ce qui est plutôt satisfaisant pour une petite dalle.

Outre son format tablette, le Xiaomi Book S peut aussi se présenter sous la forme d’un PC portable grâce à son clavier qui se connecte magnétiquement à la tablette. Léger, ce clavier pèse à peine 317 g, ce qui n’alourdira pas l’ensemble lorsqu’il sera glissé dans un sac, la tablette en aluminium à elle seule ne pesant que 720 g. On pourra aussi compter sur une bonne solidité puisque le clavier est conçu en similicuir résistant. Concernant les touches, celles-ci sont suffisamment espacées pour limiter les erreurs de frappe, et le pavé tactile sera plutôt grand, pour ne rien gâcher.

Un processeur ARM dans ses entrailles

À l’intérieur du Xiaomi Book S, on trouvera un Snapdragon 8cx Gen 2 de Qualcomm (conçu pour les PC portables), soit l’équivalent d’un Intel Core i5. Sachez tout de même qu’il ne s’agit pas de la toute dernière puce de sa famille, puisque son remplaçant, le Snapdragon 8cx Gen 3, existe déjà. Cette configuration devrait tout de même suffire à faire tourner des tâches du quotidien, comme de la navigation web, du traitement de texte ou encore du visionnage de vidéos. Surtout, la marque promet que cette configuration permet de profiter d’une bonne autonomie : la batterie de 38 Wh est censée permettre un maximum de 14 heures d’utilisation, soit plus d’une journée complète de travail. Le tout est complété par un SSD de 256 Go, qui assurera des temps de chargement réduits et des lancements rapides en plus de proposer un stockage suffisant.

Cet ordinateur portable 2-en-1 s’adresse aussi aux télétravailleurs, puisqu’il est doté d’une caméra frontale capable de filmer en 1080p pour les appels en visio. Deux microphones seront également présents pour capter votre voix, et même supprimer les échos et les bruits pour garder votre voix claire à tout moment.

Le top des tablettes tactiles en 2023

Si vous souhaitez découvrir d’autres références, qui ne s’accompagnent pas forcément d’un clavier, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles en 2023.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).