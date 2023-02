Dreame W10 : ce robot aspirateur premium avec station d’accueil est à -40 %

Si vous ne voulez plus perdre de temps à passer l’aspirateur, nous avons trouvé la solution efficace : le Dreame W10 aspire et lave efficacement vos sols et pendant plus de 3 heures. Aujourd’hui, il s’affiche en promotion à 649 euros contre 1 099 euros à sa sortie.

Le constructeur iRobot a su s’imposer avec ses aspirateurs robots, jusqu’à devenir une référence dans le domaine. Le seul reproche que l’on pourrait faire à la marque, c’est bien le prix de ses produits qui sont en général assez élevés. C’est là que la concurrence tire son épingle du jeu, en proposant des appareils équivalents à un prix plus accessible. La marque Dreame conçu par Xiaomi le prouve avec son modèle haut de gamme W10, qui se montre très performant en aspirant et lavant en même temps. Il se négocie aujourd’hui avec 450 euros de réduciton sur son prix d’origine.

Les points forts du Dreame W10

Un aspirateur puissant capable de cartographier votre domicile

Équipé de deux serpillères rotatives pour laver le sol

Et une autonomie solide

Lancé à 1 099 euros, le robot aspirateur Dreame W10 est depuis disponible à 799 euros, mais en ce moment, il est remisé à 649 euros sur le site d’Amazon.

Un nettoyage efficace

Le Dreame W10 est un aspirateur robot qui se démarque par sa conception en forme de D. Avec des bords carrés arrondis, il arrive à nettoyer plus facilement les coins qui peuvent être inaccessibles pour certains modèles concurrents. Il est capable de nettoyer aussi bien les tapis, les carreaux tout comme les parquets en bois grâce à une bonne puissance d’aspiration : 4 000 Pa.

Pour se réparer chez vous, il s’appuie sur un capteur LiDAR qui va cartographier l’ensemble de votre domicile. Le W10 va pouvoir détecter les petits objets éparpillés sur le sol comme les jouets, ainsi que les meubles ou les câbles, et les contourne facilement pour éviter de se coincer. Il décèle aussi les zones de vide, dans les escaliers, par exemple, pour limiter les risques de chutes. Vous pouvez donc le laisser aspirer sans vous soucier de lui. À travers l’application, vous allez pouvoir suggérer des routines. C’est vous qui choisissez quand il doit se lancer et où il doit passer, afin de ne pas être dérangé durant le processus. Vous pouvez aussi cibler ou interdire les zones que vous voulez nettoyer.

Des atouts non négligeables

Le Dreame W10 ne se contente pas d’aspirer le sol, mais il se charge aussi de le laver. Il s’équipe de deux serpillières rotatives pour un nettoyage en profondeur. Le robot va pouvoir contrôler précisément le débit d’eau à mettre au sol, pour éviter le gaspillage ou de trop mouiller un tapis par exemple. Avec son bac d’eau, les serpillières sont nettoyées automatiquement à la station de charge grâce à des jets d’eau qui désincrustent la saleté résiduelle.

Son autre atout réside dans sa station de vidage automatique. Celle-ci permet tout simplement de ne plus avoir à s’occuper de son aspirateur robot pendant plusieurs semaines de suite. Une fois que ce dernier finit de nettoyer votre logement, il va alors venir à la station pour recharger ses batteries. D’ailleurs, avec une batterie de 6 400 mAh, le Dreame W10 peut assurer le nettoyage d’une maison de 300 m² et tenir environ 210 minutes sur une seule charge.

Pour vous aider à choisir votre robot aspirateur

Si vous voulez comparer le Dreame W10 avec d'autres références actuellement sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots à acheter en 2023.

