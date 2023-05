Xiaomi brade sa caméra de surveillance 2K Pro sur son site officiel

La Mi 360° Home Security Camera 2K Pro de Xiaomi surveille l’intérieur de votre domicile, sans que l’on remarque sa présence grâce à son petit gabarit et sans casser votre tirelire. On la trouve à seulement 44,99 euros contre 59,99 euros.

En concevant la Mi 360° Home Security Camera 2K Pro, Xiaomi reprend sa philosophie d’offrir un produit complet avec un prix contenu. Cette caméra est une solution accessible pour sécuriser votre domicile, et profite même de quelques fonctionnalités intéressantes comme la détection de mouvement ou la vision nocturne. Si votre budget est limité, ce modèle est idéal et coûte 15 euros de moins en ce moment.

La Mi 360° Home Security Camera 2K Pro, c’est quoi ?

Une caméra simple à installer

Capable de filmer en 2K avec une vision 360°

Et détecte les mouvements efficacement

Initialement à 59,99 euros, la caméra de surveillance Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K Pro s’affiche à 49,99 euros sur le site du constructeur. Une fois dans le panier, elle bénéficie de 5 euros de remise supplémentaire et revient à seulement 44,99 euros.

Une petite caméra simple à installer

Comme toute caméra de surveillance dédiée pour l’intérieur, la Mi 360° Home Security Camera 2K Pro de Xiaomi mise sur la discrétion. Avec son revêtement en plastique blanc et sa forme arrondie, elle se dissimule bien dans votre espace à vivre. Sa base motorisée peut être posée à même un meuble, mais également être installée au mur ou au plafond à l’aide de la fixation et de la visserie fournie.

Pour la mettre en route, il est nécessaire de télécharger l’application Mi Home pour la configurer. Le Wi-Fi doit bien évidemment être activé et notez d’ailleurs que la compatibilité double bande (2,4 GHz/5 Ghz) est de la partie. De là, vous pourrez avoir un retour vidéo à distance de ce qu’il se passe chez vous, avec même la possibilité d’enregistrer les vidéos sur une microSD préalablement insérée dans la caméra. Il est aussi possible de passer par le cloud, mais il faut un abonnement.

Des fonctionnalités complètes pour le prix

À propos de la caméra de surveillance, elle offre une définition qui monte jusqu’en 2K, soit 2 304 x 1 296 pixels. Avec une telle résolution, les images gagnent en détail, même lorsque vous zoomez le sujet. Les résultats sont bons, et grâce à son champ de vision à 360°, elle peut couvrir le plus de périmètres possible. La vision nocturne a également été améliorée, par rapport à la Mi Home Cam Security Camera 360°, pour une image encore plus nette et avec davantage de détails, même en faible luminosité. Grâce à l’intégration de l’IA, la caméra est capable de détecter les mouvements, et distingue bien les fausses alertes.

À travers l’application, il est aussi possible de voir en direct le flux vidéo depuis votre téléphone. Ce produit dispose aussi d’un micro bidirectionnel, qui va capter sans trop de distorsion les sons ambiants, et un haut-parleur peu puissant, qui va restituer le son de manière correct et suffisant en intérieur. Enfin, il faut savoir que la caméra s’inscrit parfaitement dans l’écosystème de Xiaomi et propose de faire la passerelle Bluetooth avec d’autres objets de la marque. Vous pourrez même afficher le retour vidéo sur votre Smart Display, par exemple.

