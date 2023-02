Xiaomi 12T : ce récent flagship killer coûte déjà 110 € de moins sur Amazon

Avec son 12T, la marque Xiaomi offre une fiche technique quasi haut de gamme, mais à prix contenu. Ce smartphone se négocie aujourd’hui moins cher : 541,42 euros au lieu de 649,90 euros à son lancement.

Les smartphones de Xiaomi contenant la lettre T se targuent d’offrir des caractéristiques courantes sur des smartphones vendus largement plus cher. C’est le cas du récent 12T, un smartphone convaincant pour son endurance, ses performances et sa charge rapide. Et, aujourd’hui, on le trouve avec plus de 100 euros de remise par rapport à son prix de départ.

Son écran OLED à 120 Hz

Sa puissance grâce à la puce Dimensity 8100-ultra

Son autonomie solide couplée à la charge rapide

Sortie au prix de 649,90 euros, le Xiaomi 12T est actuellement remisé à 541,42 euros sur Amazon.

Xiaomi 12T : copie le modèle Pro

Le Xiaomi 12T et 12T Pro sont deux téléphones à la fiche technique très proche. On retrouve le même design, la même taille (163,1 mm x 75,9 mm x 8,6 mm) et le même poids. Le 12T offre comme son grand frère un grand format de 6,67 pouces. Les deux profitent d’une dalle OLED (compatible Dolby Vision et HDR10+) avec une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels pour un contraste infini, mais également une excellente luminosité. Et, c’est avec plaisir que l’on retrouve un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour une fluidité tout à fait appréciable au quotidien.

Le 12T est de nouveau sur la même longueur d’onde que la version Pro, et ne déçoit pas en proposant un accumulateur de 5 000 mAh. Une grosse batterie, donc qui pourra faire tenir le smartphone une bonne journée, voire plus selon votre utilisation. S’il n’est pas compatible avec la charge sans fil, il profite d’une charge rapide de 120W. Celle-ci s’avère très efficace pour faire le plein d’énergie : il suffit de 19 minutes pour faire le plein de la batterie.

Sans trop de compromis

C’est au niveau des performances que les concessions sont faites sur ce modèle. Alors que le Xiaomi 12T Pro embarque le puissant Snapdragon 8+ Gen 1, le 12T lui est animé par la puce Dimensity 8100-ultra avec 8 Go de mémoire vive. Même si cette puce est légèrement moins puissante, elle est capable de faire tourner sans aucun problème n’importe quel jeu ou application gourmande, ou faire du multitâche. Ce modèle tourne sous Android 12 avec l’interface MIUI 13. Le smartphone est également comptable avec le réseau 5G.

La configuration photo diffère aussi. En effet, le 12T se contente d’un capteur de « seulement » 108 mégapixels au lieu de 200 pour la version Pro. On trouve également un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. Dans les faits, il est capable de capturer des clichés de bonne qualité, même si les résultats de nuit seront évidemment moins probants que sur le 12T Pro.

Envie d’un forfait en accompagnement ?

Si vous souhaitez changer de forfait mobile en même temps que l’achat de votre nouveau smartphone, vous pouvez consulter notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits sans engagement du moment.

