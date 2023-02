Le smartphone pliant Samsung Galaxy Z Flip 4 perd 320 euros

Sorti l'année dernière, le Samsung Galaxy Z Flip 4 a droit à une réduction et une offre de remboursement qui font considérablement baisser son prix. Ce smartphone pliant bien noté dans nos colonnes peut ainsi vous revenir à 789 euros au lieu de 1 109 euros chez Carrefour.

En août 2022, Samsung a présenté ses deux dernières références de smartphones pliants : le Galaxy Z Fold 4 et le Z Flip 4. Ce dernier, qui bénéficie de ce format clapet qui ravira sans doute les nostalgiques, a d’ailleurs été lancé à un prix moins élevé que les autres modèles pliants, ce qui le rendait encore plus recommandable. Même si le Galaxy Z Flip 5 sortira cette année, le Z Flip 4 reste toujours intéressant, d’autant plus que son prix vient de dégringoler grâce à une promotion doublée d’une ODR.

Pourquoi on recommande le Samsung Galaxy Z Flip 4

il offre un format compact ;

il embarque une puce puissante ;

il propose une meilleure autonomie.

D’abord affiché à 1 109 euros, le Samsung Galaxy Z Flip 4 peut vous revenir à 889 euros sur Carrefour si vous choisissez la livraison à domicile ou en point relais. Mais une offre de remboursement de 100 euros, valable jusqu’au 31 mars 2023, peut encore faire baisser ce prix : il passe donc à 789 euros.

Un design qui ne change pas, et tant mieux

On ne change visiblement pas une équipe qui gagne chez Samsung en matière de design. En effet, le Samsung Galaxy Z Flip 4 est une copie de son prédécesseur. On aura ainsi droit, à l’intérieur, au même écran OLED pliant de 6,7 pouces, doté d’un taux de rafraichissement à 120 Hz pour une excellente fluidité, ainsi qu’à une petite dalle OLED de 1,9 pouce à l’extérieur. Cette dernière est d’ailleurs capable d’afficher plusieurs widgets bien pratiques : vous pourrez par exemple paramétrer trois contacts à appeler rapidement sans déplier le smartphone. Bref, un design qui fonctionne encore, d’autant plus que le format clapet de ce type de smartphone est toujours aussi agréable. Sa principale qualité étant la possibilité de le glisser dans la poche ou de le tenir facilement dans la paume de la main. Notez par ailleurs que ce Z Flip 4 bénéficie de la certification IPX8, ce qui signifie qu’il peut être plongé (accidentellement) dans l’eau.

Une puissance décuplée

Si son design ne change pas, les performances du Samsung Galaxy Z Flip 4 diffèrent de celles proposées par son prédécesseur. On retrouve dans le Z Flip 4 le très puissant Snapdragon 8+ Gen 1. De quoi profiter d’un gain de puissance certain, autant pour les jeux que pour l’expérience utilisateur en général. Le Z Flip 4 pourra lancer n’importe quelle application sans ralentissement, et offre même une chauffe relativement contenue sur des usages très gourmands. Côté photo, on aura droit à un double capteur (grand-angle + ultra grand-angle) de 12 mégapixels et à une caméra frontale de 10 mégapixels. On obtiendra ainsi des clichés dotés de belles couleurs et d’un piqué efficace, mais on regrettera tout de même l’absence de téléobjectif, que certains concurrents proposent pourtant.

Enfin, côté autonomie, le Samsung Galaxy Z Flip 4 intègre une batterie de 3 700 mAh, contre 3 300 mAh pour le Z Flip 3, lequel pêchait cruellement de ce côté-là. Le Z Flip 4 offre ainsi une meilleure autonomie et peut tenir une journée complète sans trop souffrir — tout dépendra bien sûr de la nature de vos usages. Concernant la recharge, c’est (très) lent : pour gagner 25 %, comptez 30 minutes.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy Z Flip 4.

