TV QLED 4K : L’écran de 85 pouces de TCL est aussi énorme que sa promotion

Sur le marché des TV, TCL fait partie des marques de second choix qui cherchent à détrôner les rois LG et Samsung. Quand bien même le constructeur chinois a le mérite de proposer des tarifs agressifs, ses produits n'ont pas encore marqué les esprits des consommateurs et des spécialistes. N'empêche qu'un écran de 85 pouces avec une promotion aussi énorme, ça ne laisse pas indifférent. En ce moment, la TV TCL 85C731 est disponible pour 1249 euros au lieu de 1999 euros.

Avant d’acheter un écran de 85 pouces, assurez-vous d’abord d’avoir assez de place pour la poser quelque part. On parle tout de même d’une diagonale de 216 cm. Après ça, vous pourrez utiliser la TCL 85C731 autant pour binger des séries sur Netflix que profiter des parties de jeu vidéo en qualité optimale. En ce moment, cette TV QLED 4K profite d’une triple réduction sur Carrefour :

Une remise immédiate de 350 euros à l’achat

Une remise supplémentaire de 15 % grâce au code promo TCLTV13

Une offre de remboursement de 150 euros de la part du constructeur

Cela fait une réduction totale de 750 euros, faisant passer le prix de la TCL 85C731 de 1999 euros à 1249 euros.

La TCL 85C731 en quelques points

Un écran 4K à 144 Hz

Compatible avec Dolby Vision et Dolby Atmos

Des qualités optimales en gaming

Au lieu de 1999 euros habituellement, la TCL 85C731 est maintenant disponible en promotion à 1249 euros chez Carrefour.

Une TV QLED abordable mais qui méritait mieux

La TV TCL 85C731 est une dalle QLED de 85 pouces en résolution 4K et avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre jusqu’à 144 Hz. Elle dispose de plusieurs technologies d’affichage telles que HDR10+ et Dolby Vision pour un rendu inégalé. Sur un écran 4K, cela vous permet de visionner des images aux couleurs sublimes et aux contrastes inégalés. Au niveau de l’audio, cette TV est équipée de deux haut-parleurs Onkyo avec une puissance de 2 x 10 W est prenant en charge le Dolby Atmos.

Avec autant de fonctionnalités, on peut s’étonner d’avoir une TV à un rapport qualité-prix aussi excellent. Et c’est là où le bât blesse. Cette TV n’est pas aussi parfaite qu’elle l’est sur le papier. Deux problèmes entachent son écran : une luminosité limitée qui donne peu d’intérêt au HDR et l’angle de vision réduit qui rend les couleurs moins éclatantes. Au final, on a un affichage pas assez dynamique, du moins, pas assez pour rivaliser avec les dalles de LG et Samsung.

Une panoplie complète de fonctionnalités

Mais ne nous arrêtons dès la première imperfection ! La TCL 85C731 dispose d’un ensemble de fonctionnalités faisant d’elle un écran polyvalent. Grâce à ses entrées HDMI 2.1, vous pourrez jouer avec votre console dernière génération en 4K et 120 FPS et grâce aux technologies ALLM et VRR avec un temps de réponse est inférieur à 6 ms.

Enfin, comme toutes les TV récentes, la TCL 85C731 dispose d’un système d’exploitation complet : Google TV. Vous avez ainsi accès à plusieurs applications du Play Store, mais aussi à toutes vos plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon Prime Video et Disney+. Le système est complet et intuitif, et vous pouvez même le contrôler à la voix via Google Assistant grâce au microphone intégré à la TV.

Où trouver la meilleure TV 4K qui soit ?

