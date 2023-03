Canal+ lance une nouvelle offre avec un nom douteux, mais à prix imbattable

Canal+ vient mettre en sacré coup de pied dans le monde des services de VOD avec une nouvelle offre dédiée aux moins de 26 ans. Cette dernière contient les chaines Canal+, mais aussi un abonnement à Disney+, Netflix, OCS et Paramount+, le tout pour 19,49 euros par mois.

Très souvent les premiers pour faire rire tout autant que pour proposer des abonnements à durée limitée à très bon prix, Canal+ revient une nouvelle fois à la charge en ce début de mois de mars avec une nouvelle offre baptisée « Rat+ ». On repassera sur le discours markéting, mais il faut tout de même admettre que ce nouvel abonnement a de quoi justifier son nom : un abonnement regroupant Disney+, Netflix, OCS et Paramount+ et les chaines Canal+, le tout pour moins de 20 euros par mois et sans engagement, difficile de faire mieux côté SVOD. Seule chose à savoir : cette offre est valable uniquement pour les moins de 26 ans.

Que propose cette série limitée Canal+ ?

Toute l’offre Canal+ avec ses chaines et services thématiques

Un abonnement tout-en-un : Disney+, Netflix (standard), OCS et Paramount+

Accessible partout : TV, mobile, tablettes et ordinateurs

Cet abonnement baptisé Rat+ est proposé à 19,49 euros par mois, sans que le prix augmente au bout d’un an et sans aucun engagement. Elle est cependant disponible exclusivement pour les moins de 26 ans avec justificatifs à fournir lors de l’inscription.

Notez que si vous possédez déjà un abonnement pour l’une ou plusieurs de ces plateformes, vous pouvez les faire passer dans cet abonnement sans surcoût.

La TV, les séries, le cinéma accessible partout avec Mycanal

Cette offre Canal+ permet d’avoir accès aux chaines ainsi qu’aux VOD depuis n’importe quel appareil : TV connectée, Box internet, mobile, tablette, etc. L’application MyCanal disponible sur les plateformes Android et iOS est très simple d’utilisation et permet de switcher entre la TV en direct et les catalogues en streaming.

Si vous ne disposez que d’un ordinateur, vous pouvez tout simplement vous identifier depuis le site de Canal+. Pour les plus technophiles, il y a aussi la possibilité de diffuser le contenu en streaming sur un autre écran et en faire profiter votre entourage grâce à la compatibilité Chromecast et Airplay.

Une offre SVOD imbattable

En plus des chaines Canal, cette offre donne aussi accès à un abonnement Disney+. La plateforme regroupe six univers avec des espaces consacrés aux films et séries Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic. Le tout sans compter sur plus de 10 000 heures de programmes (films, séries, émissions, documentaires, courts métrages, etc.) issus des catalogues de la Fox. C’est aussi le cas pour Netflix qui vient avec un abonnement standard (HD + 2 utilisateurs en simultanés). Le catalogue du géant de la VOD est encore inégalé en contenu exclusif, que ce soit pour les films, mais surtout pour les séries. On a aussi le droit à OCS qui malgré la perte des contenus HBO reste largement intéressant et enfin Paramount+ vient compléter le tout avec ses séries originales, ses blockbusters, ses séries d’animation et programmes pour enfants.

Toutes ces applications sont disponibles en standalone et vous devrez créer un compte pour chacun d’entre-elles si ce n’est déjà fait. Si vous en possédez déjà ; vous pourrez utiliser vos identifiants afin que le compte s’ajoute à l’abonnement Canal+.

Pour en savoir encore plus sur les différentes plateformes de streaming disponibles en France, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs services de SVOD en 2023.

Nos confrères de Numerama lancent Watt Else, leur newsletter dédiée à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici pour être certain de recevoir le premier numéro !