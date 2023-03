Xiaomi Buds 3T Pro : les écouteurs sans fil à réduction active du bruit sont à moitié prix

En commercialisant ces écouteurs sans fil ressemblant à s'y méprendre à une paire d'AirPods, Xiaomi fait comprendre qu'il compte bien avoir sa place sur le segment haut de gamme du marché. Malgré le caractère premium de ses Xiaomi Buds 3T Pro, les tarifs pratiqués par le constructeur chinois sont toujours aussi agressifs. En ce moment, plusieurs marchands proposent les Xiaomi Buds 3T Pro à 99,99 euros au lieu de 199,99 euros.

Xiaomi est très connu pour ses smartphones, mais propose également des montres connectées ou des écouteurs sans fil, entre autres. L’année dernière, le constructeur chinois inaugurait sa première paire d’écouteurs true wireless premium et, aujourd’hui, ces Xiaomi Buds 3T Pro bénéficient d’une réduction de 100 euros chez plusieurs marchands.

Les atouts des Xiaomi Buds 3T Pro

La réduction de bruit active

Le Bluetooth multipoint

L’autonomie correcte

Au lieu de 199,99 euros habituellement, les Xiaomi Buds 3T Pro sont maintenant disponibles en promotion à 99,99 euros chez Darty, la Fnac et en boutique officielle.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les Xiaomi Buds 3T Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter le Xiaomi Buds 3T Pro au meilleur prix ?

C’est comme des AirPods, mais ce ne sont pas des AirPods

Les Xiaomi Buds 3T Pro sont rangés dans un boîtier en forme de galet avec une finition correcte et disponible en deux coloris : blanc ou noir. Comme sur les AirPods, Xiaomi a décidé lui aussi d’adopter un format en tige et de mettre une sorte de petite grille sur la face extérieure de ses Buds 3T Pro.

Ces écouteurs sans fil sont livrés avec plusieurs embouts en plastique larges et pas forcément adaptés à toutes les oreilles. Quand bien même les écouteurs tiennent bien en place, les personnes ayant un petit conduit auditif peuvent être gênées au bout d’une longue durée d’utilisation. Pour les autres, ils seront confortables et permettront d’écouter de la musique pendant six heures d’affilée sans la réduction de bruit activée. Quant au boîtier, il assure une autonomie de 24 heures et peut être rechargé sans fil.

Des écouteurs par Xiaomi, pour Xiaomi

Selon le constructeur, l’ANC permet de réduire de 40 dB les bruits environnants. Dans la pratique, c’est correct, même si l’on est davantage dans l’atténuation que dans la suppression. Autre atout, et qu’on ne retrouve pas chez tous les constructeurs : le Bluetooth multipoint vous permet de vous connecter à deux sources simultanément. Certaines fonctionnalités sont toutefois réservées aux possesseurs d’un smartphone Xiaomi récent. C’est le cas de l’appairage rapide, la personnalisation de l’ANC, l’audio spatial et le protocole LDHC 4.0 qui offre une meilleure qualité sonore.

La partie audio se défend bien. Les médiums et les aigus sont détaillés et plutôt bons, mais les basses sont toutefois en retrait. Pus le volume est haut, plus les aigus se font eux aussi discrets. L’expérience musicale pourrait être de meilleure qualité si vous possédez un Xiaomi 12 pour profiter du LDHC 4.0, dans le cas contraire, il faut vous contenter des codecs AAC et SBC. En bref, les Xiaomi Buds 3T Pro sont des écouteurs sans fil de bonne facture, mais qui n’ont un réel intérêt qu’à partir du moment où vous avez un smartphone Xiaomi récent.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur les Xiaomi Buds 3T Pro.

Le meilleur du true wireless

Afin de comparer les Xiaomi Buds 3T Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écouteurs Bluetooth de 2023.

Nos confrères de Numerama lancent Watt Else, leur newsletter dédiée à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici pour être certain de recevoir le premier numéro !