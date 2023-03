Xiaomi 12X à -50 % : sa version 256 Go n’a jamais été aussi peu chère

Le Xiaomi 12X est un smartphone bien équilibré, avec un design maîtrisé, mais surtout avec une fiche technique musclée pour moins de 400 euros aujourd’hui, contre 800 euros au lancement pour la version 8 + 256 Go.

En 2022, le constructeur Xiaomi a dévoilé la douzième génération de ses smartphones. Si les Xiaomi 13 sont d’ores et déjà disponible à la vente, le Xiaomi 12X reste toujours recommandable. Tout y est sur ce modèle : une charge rapide, de belles performances et surtout un prix plus convaincant grâce à cette remise de 400 euros sur son prix de lancement.

Les points à retenir sur le Xiaomi 12X

Son écran Amoled rafraîchis à 120 Hz

Son SoC Snapdragon 870 assure une bonne fluidité au quotidien

Sa charge rapide efficace : 100 % en 40 min

La version 8 + 256 Go du Xiaomi 12X est sortie au prix de 799 euros, mais, en ce moment, le téléphone se négocie à seulement 398 euros sur le site Cdiscount.

Une version allégée du Xiaomi 12

Dans la famille des Xiaomi 12, la version X copie en grande partie le modèle classique avec des finitions aussi soignées ainsi que les mêmes dimensions pour assurer une bonne prise en main. Quant à l’affichage, le 12X s’appuie sur le même écran que son grand frère, à savoir une dalle de 6,28 pouces AMOLED en Full HD+ avec un taux de rafraichissement à 120 Hz pour une navigation fluide dans l’interface.

Pour la partie photo, là encore le 12X reprend le module photo du Xiaomi 12. On a donc un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un télémacro de 5 mégapixels. Dans l’ensemble, il offrira de beaux clichés, mais à ce tarif d’autres concurrents comme le Pixel 6a propose de meilleures performances photographiques.

Convaincante, surtout pour le prix

Avec sous le capot un Snapdragon 870, le Xiaomi 12X est moins bien lotie que ses confrères propulsés par la puce Snapdragon 8 Gen 1. Couplée avec 8 Go de mémoire vive, cette configuration délivre de belles performances pour pouvoir lancer n’importe quelle application, mais aussi des jeux 3D. La puce permet également d’accéder au réseau 5G. À noter que ce smartphone peut profiter de la dernière mise à jour vers Android 13 avec l’interface MIUI 14.

Enfin, le constructeur intègre sur ce modèle une batterie avec 4 500 mAh. Dans les faits, le téléphone tient une bonne journée d’utilisation, mais si vous avez un usage poussé, il est compatible avec la charge rapide. Avec 67W, le Xiaomi 12X a besoin d’une quarantaine de minutes pour faire le plein, selon la marque.

Afin de découvrir les nombreuses autres références au même prix que nous recommandons actuellement chez Frandroid, retrouvez notre guide des meilleurs smartphones à moins de 400 euros en 2023.

