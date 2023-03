Bouygues propose le meilleur forfait 200 Go du moment via ses offres B&You

Bouygues Télécom a décidé de suivre la tendance et de s'aligner sur son concurrent direct en proposant un forfait mobile de 200 Go pour seulement 15,99 euros par mois. Il fait même mieux en proposant plus de data à l'étranger que RED by SFR.

Vous en avez assez de devoir toujours jeter un œil sur votre consommation de Go pour éviter de passer en « Egde » à la fin du mois ? Bouygues Télécom a suivi RED et propose en ce moment un forfait mobile 4G de pas moins de 200 Go pour un prix largement abordable et le tout sans engagement. De quoi faire de votre smartphone un véritable routeur mobile ! Attention à la batterie quand même !

Ce forfait mobile B&You, il offre quoi ?

Appels, SMS, MMS illimités

200 Go en France dont 25 Go en Europe

Un prix qui ne bouge pas même après un an

Le nouveau forfait B&You sans engagement avec 200 Go de data est disponible à 15,99 euros par mois et ne bouge pas même après la première année.

Un forfait géant pour enfin éviter le Wi-Fi

Comme à leurs habitudes, les opérateurs de forfaits mobile low cost se tirent la bourre pour obtenir en premier la meilleure offre, et ainsi s’assurer un maximum de visibilité. Si la semaine dernière, c’était RED qui avait tiré le premier coup avec son forfait (toujours valable à l’heure où l’on écrit ses lignes), c’est cette fois-ci au tour de Bouygues Télécom avec sa branche B&You de faire de même. On a donc le droit à un mobile sans engagement, à prix réduit et sans changement de prix même après un an. Ils comprennent les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Depuis l’Europe et les DOM, on retrouve les mêmes conditions, mais uniquement vers un numéro français. Le gros avantage côté prix est que celui-ci n’augmente pas après une période donnée.

En ce qui concerne la data, l’enveloppe accordée en France s’élève à 200 Go sur le réseau de Bouygues Telecom, ce qui est la garantie de disposer d’une couverture 4G de qualité sur tout le territoire (plus de 99 % selon l’ARCEP). Cette quantité de données est largement suffisante pour répondre à tous vos besoins numériques mobiles, que ce soit pour écouter de la musique ou regarder des vidéos en streaming sans crainte d’être trop limité. Et, surtout, sans avoir besoin d’utiliser son Wi-Fi domestique. On peut même penser à ce forfait dans le cas d’une utilisation via boîtier 4G dans des zones peu desservies par l’ADSL ou la Fibre, bien pratique pour appeler sa famille en visio alors que ça n’est pas possible autrement.

Taillé aussi pour voyager à l’étranger

Internet n’est pas illimité en dehors des frontières françaises et ce forfait offre également une enveloppe de 25 Go utilisable depuis l’étranger (Europe et DOM), soit 1 Go de plus que chez le concurrent vert. Ce montant de données 4G est largement suffisant pour rester en contact avec ses proches, pour naviguer sur Internet ou utiliser le GPS pour s’orienter, par exemple.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

