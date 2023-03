Avec ce deal, vous pouvez vous offrir un TV 4K de 58 pouces pour même pas 400 €

Sur le marché des TV, TCL est une enseigne connue pour pratiquer des tarifs agressifs sans pour autant proposer des dalles en carton. Le constructeur chinois arrive à tirer son épingle du jeu en inondant le marché de Smart TV, en grande partie des modèles d'entrée et de milieu de gamme, et faire profiter chaque acheteur potentiel d'un TV polyvalent et de bonne facture. Comme ce modèle de 58 pouces, dont le prix passe provisoirement de 499 euros à 384 euros.

On entend souvent parler des TV TCL de la série C qui regroupe des modèles du milieu de gamme et intégrant un panneau QLED, mais moins de la série P qui correspond à de l’entrée de gamme. Pour les TV de série P, des concessions sont faites sur la qualité de l’affichage et il faut se contenter d’une dalle LED, mais le prix est très bon pour une Smart TV de cette taille. En ce moment, la TV TCL 58P635 profite d’une remise totale de 115 euros.

La TV TCL 58P635 en quelques points

Une dalle 4K compatible HDR

Accès à de nombreuses applications grâce à Google TV

Trois ports HDMI 2.1 pour le gaming

Au lieu de 499 euros habituellement, le TCL 58P635 est maintenant affiché en promotion à 399 euros via la boutique Boulanger sur le site Rakuten, mais en utilisant le code promo RAKUTEN15 le prix chute à seulement 384 euros. L’offre est valable uniquement aujourd’hui.

Une TV 4K à un bon prix

Le TCL 58P635 propose une dalle de 58 pouces, ou 146 cm de diagonale, dotée d’un affichage LED et d’une définition 4K (3 840 x 2 160 pixels). Le téléviseur est compatible avec la technologie HDR (High Dynamic Range) qui permet d’améliorer la qualité de votre image en augmentant la luminosité, les détails et la saturation des couleurs. Vous pourrez donc profiter d’images impressionnantes, mais il est dommage que le taux de rafraîchissement n’aille pas au-delà des 50 Hz. Comme précisé plus tôt, il faut faire des concessions pour ce prix.

La partie audio est prise en charge par deux haut-parleurs de 10 W RMS chacun utilisant la technologie Dolby Audio. Celle-ci vous fait profiter d’un son surround 7.1 clair et dynamique et ajuste automatiquement le volume de votre TV selon l’environnement sonore de la pièce. Vous pourrez toujours améliorer votre expérience sonore en connectant une barre de son à la sortie optique ou au port HDMI ARC du TV.

Une Smart TV polyvalente

Ce TV TCL est une Smart TV qui utilise le logiciel Google TV, ce qui veut dire que vous pouvez naviguer sur Internet et avoir accès à de nombreuses applications du Play Store telles que les plateformes de streaming : Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, etc. Le TCL 58P635 est également compatible avec Google Assistant et Alexa d’Amazon, ce qui vous permet de contrôler votre TV à la voix, que ce soit pour enregistrer un programme, changer de chaîne ou contrôler le volume.

Grâce à ses trois ports HDMI 2.1, cette dalle est également adaptée pour le gaming. Vous pouvez brancher votre console dernière génération dessus et profiter de parties en 4K, mais ne comptez pas sur de l’ultra-fluidité à cause du framerate limité à 50 Hz. Avec la technologie ALLM (Auto Low Latency Mode), vous pouvez au moins compter sur un faible temps de réponse de l’écran. Enfin, même si sa consommation énergétique est classée E (65 kW/1000 h), cette TV est beaucoup moins énergivore que les modèles concurrents, et ce grâce à sa technologie LED.

Afin de comparer la TCL 58P635 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures TV TCL du moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.