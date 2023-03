Le pack Nintendo Switch « Super Mario Bros. Le film » est en promotion chez la Fnac

À l'occasion de la sortie du film Super Mario Bros. sur grand écran, Nintendo en profite pour commercialiser une nouvelle édition limitée de sa console phare, la Switch. Celle-ci sera disponible à partir du 10 mars en France. Vous pouvez déjà la précommander chez la Fnac dans un pack comprenant un code de téléchargement pour Super Mario Odyssey, ainsi que des autocollants tiré du film. Et, en ce moment, le prix de ce pack est revu à la baisse : 274,99 euros au lieu de 329,99 euros.

La Nintendo Switch connaît un succès incontestable depuis sa sortie en 2017 et aujourd’hui encore, elle continue d’être la console de jeux la plus vendue, même si les chiffres baissent dernièrement. Il faut dire que son prix la rend plus abordable et qu’elle a été moins affectée par la pénurie des composants. Mais, après six années d’existence, la Switch commence à entrer en terrain inconnu et Big N serait même en train de préparer la relève ! En attendant que cela arrive, vous pouvez toujours profiter de cette réduction de 55 euros sur le pack Nintendo Switch « Super Mario Bros. Le film ».

Le contenu du pack Nintendo Switch « Super Mario Bros. Le film »

Une Nintendo Switch rouge en édition limitée

Un code de téléchargement Super Mario Odyssey

Des autocollants Super Mario Bros. Le film

Au lieu de 329,99 euros habituellement, le pack Nintendo Switch « Super Mario Bros. Le film » est maintenant disponible en promotion à 274,99 euros chez la Fnac. L’article est en précommande jusqu’au 10 mars 2023.

Une nouvelle édition limitée pour la Nintendo Switch

Première console hybride du marché, la Nintendo Switch a fait grand bruit lors de sa présentation grâce à son format mi-salon/mi-mobile. Elle s’arrime à un dock qui la connecte à votre TV ou peut être utilisée comme une console portable grâce à la paire de Joy-Con qui peut être calée sur les côtés de l’écran. Alors que ces Joy-Con sont bleu et rouge pour l’édition standard de la Switch, cette édition limitée comporte une paire de manettes d’un rouge plus prononcé, aux couleurs de la casquette emblématique de Mario.

Mis à part ce nouveau design, il n’y a rien d’inédit par rapport à la version standard de la console. On retrouve toujours un écran tactile en Full HD (1 280 x 720 pixels), un SoC Nvidia Tegra X1 assisté de 4 Go de RAM LPDDR4, une autonomie de 9 heures maximum et un espace de stockage de 32 Go. Vous trouverez tous les accessoires nécessaires à la Switch à l’intérieur de ce pack : le station d’accueil pour la docker à votre TV, un support pour les Joy-Con ainsi qu’une paire de dragonnes pour ces dernières.

La licence Mario à l’honneur dans ce pack

Pour fêter la sortie du film Super Mario Bros. au cinéma le 5 avril 2023, ce pack Nintendo Switch contient également une planche d’autocollants à l’effigie du long-métrage pour décorer votre console. Mais, plus important encore, il met à disposition un code de téléchargement pour l’un des meilleurs jeux de la licence : Super Mario Odyssey. Pour vous donner une idée de la réussite de ce jeu, sachez qu’il a reçu la note de 97/100 sur Metacritic et est classé ex æquo avec The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

Pour obtenir le jeu, il suffit de se rendre sur le Nintendo eShop sur votre console, de choisir l’onglet « Enregistrer un code », de rentrer ce dernier et tada ! Le téléchargement de votre jeu débutera. Une fois de plus, vous serez amené à sauver la princesse Peach des griffes de Bowser dans une succession de mondes magnifiques et à travers un gameplay totalement inédit. On sent que tout le savoir-faire et l’ingéniosité de Nintendo a été mis à contribution pour nous pondre ce chef-d’œuvre.

