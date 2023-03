À moins de 100 €, cette barre de son Samsung est la bonne affaire du jour

Associé à votre TV à une barre de son est le parfait combo pour profiter d’une bonne expérience audio durant vos soirées film à la maison. Et, si votre budget est limité, la Samsung HW-T420 revient à seulement 94,99 euros grâce à un code promo couplé à une ODR.

Une barre de son est un must-have pour améliorer le rendu sonore de vos contenus préférés sur votre TV, dont la partie audio est souvent délaissée. Samsung compte un bon nombre de références, et certaines affichent un bon rapport qualité-prix. C’est le cas du modèle HW-T420 qui n’est certes pas la plus puissante proposée par la marque, mais offre un rendu 2.1 bien plus précis et puissant que les haut-parleurs intégrés à votre TV. Et bonne nouvelle, aujourd’hui, elle tombe sous les 95 euros après 55 euros de remise.

Ce qu’il faut retenir de la Samsung HW-T420

Des basses puissantes et profondes

Avec un rendu sonore 2.1

Compatible Dolby Digital et Bluetooth

Avec un prix de départ à 149 euros, la barre de son Samsung HW-T420 est remisée à 129 euros sur le site Rakuten (via le vendeur Boulanger). Toutefois, en appliquant le code RAKUTEN15 et l’ODR d’une valeur de 20 euros, la barre de son revient à seulement 94,99 euros.

Efficace pour le prix

Pour son tarif, la Samsung HW-T420 propose un rendu audio satisfaisant. C’est une bonne solution si vous n’avez pas un gros budget pour améliorer le son de votre téléviseur. Son caisson de basse sans fil délivre des basses puissantes et profondes, tandis que son rendu sonore 2.1 la rend bien plus performante que des enceintes TV.

Ses haut-parleurs délivrent une puissance totale de 150 W, avec une signature profonde marquée sur les basses. C’est agréable pour de la musique ou un bon film, et cela favorise l’immersion. Le constructeur sud-coréen a intégré un mode « Smart » qui permet d’améliorer le son en fonction du contenu que vous regardez. Il y a trois autres modes préréglés : jeux, standard et surround. L’expérience sonore est donc optimisée, selon ce que vous regardez : un film d’action, un match de sport, un concert, etc. Pas de rendu natif Dolby Atmos, ni DTS:X, mais on apprécie, qu’elle soit compatible avec le son en Dolby Digital qui va donner un effet surround.

Facile à intégrer dans votre intérieur

Avec son aspect minimaliste, la barre de son saura trouver sa place dans votre salon. En ne dépassant pas le mètre de longueur, elle arrivera à se glisser au pied de TV ou bien fixer au mur. Et, avec ses 5,4 cm de hauteur, elle ne risque pas d’empiéter une partie de l’image. Quant au caisson de basse, il sera séparé de la barre de son, mais étant sans fil, il pourra se synchroniser en un rien de temps.

Pour la partie connectique, elle est assez légère, vous pourrez compter sur une entrée optique, mais pas de port HDMI sur cette barre de son. Il sera tout de même possible de diffuser le son de votre téléphone dessus afin d’en faire une bonne enceinte connectée domestique grâce à sa compatibilité Bluetooth.

