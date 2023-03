AirPods 2, AirPods 3 et AirPods Pro 2 : ils sont tous en promotion sur Cdiscount

Apple propose une multitude d'écouteurs wireless dont la qualité de fabrication n'est plus à prouver. Actuellement, les prix des références AirPods 2, AirPods 3 et AirPods Pro 2 sont moins élevés grâce à des réductions appliquées par Cdiscount.

Apple fait sans conteste partie des mastodontes du marché des écouteurs sans-fil. Ses true wireless sont rapidement devenus des références, à l’image des AirPods 2 et AirPods 3, qui présentent un format open-fit, ou des AirPods Pro 2, successeurs de la première génération d’AirPods Pro et qui proposent l’une des meilleures réductions de bruit active du secteur. Comme il est d’usage avec les produits de la marque à la pomme, leurs prix sont bien souvent élevés, alors les promotions sont d’autant mieux accueillies. C’est justement le cas actuellement, puisque les trois références d’AirPods précédemment citées bénéficient actuellement de réductions.

Les AirPods d’Apple en promotion

Les AirPods 2 : les indémodables

Les AirPods 2 ont beau ne plus être tout jeunes, ils figurent, encore aujourd’hui, parmi les meilleures références d’écouteurs sans-fil, d’autant plus que leur prix est bien plus avantageux que celui d’autres références situées sur la même gamme. Ils pourront d’ailleurs convenir à celles et ceux qui refusent de porter des écouteurs intra-auriculaires, parfois jugés inconfortables, puisque les AirPods 2 adoptent un format open-fit, c’est-à-dire qu’ils se posent à l’entrée de l’oreille sans s’y enfoncer. L’un de leurs autres atouts, c’est évidemment leur appairage facile, qui se fait très simplement et rapidement avec les appareils de la marque à la pomme.

Si les AirPods 2 n’assurent pas la prise en charge de l’Audio Spatial, technologie introduite par les AirPods Pro et présente dans les AirPods 3, ils se défendent tout de même très bien côté qualité sonore. Ces true wireless diffuseront ainsi un son clair et équilibré. Le Bluetooth 5.0 ainsi que les codecs AAC et SBC seront de la partie, suffisants pour écouter des titres sur Apple Music et Spotify. En revanche, pas de réduction de bruit active ici comme sur les AirPods Pro. On pourra tout de même profiter d’une isolation passive correcte une fois que les écouteurs seront insérés dans les oreilles. Enfin, l’autonomie est plutôt confortable, avec une durée d’utilisation de 24 heures au total. Comptez 30 minutes de charge pour une recharge complète. Le boîtier est par ailleurs compatible avec la recharge sans fil Qi.



Les AirPods 3 : l’atout de l’Audio Spatial

Comme les AirPods 2, les AirPods 3 adoptent un format open-fit sans embout en silicone. Ils seront ainsi tout aussi confortables et bien maintenus dans l’oreille. Là où cette troisième génération d’AirPods diffère de la précédente, c’est au niveau de la longueur de sa tige, qui est ici bien plus courte. Autrement, l’appairage avec les appareils Apple sera tout aussi simple. Sachez aussi qu’ils profitent d’une résistance à l’eau et à la transpiration grâce à leur certification IPX4.

Dotés de nouveaux transducteurs, les AirPods 3 se défendent également très bien côté son, mais leur principal atout de ce côté-là reste évidemment la compatibilité avec la technologie Audio Spatial, qui offre une expérience bien plus immersive grâce au Dolby Atmos. Concrètement, les sons semblent provenir de devant vous, des côtés, de l’arrière et même du dessus. Autre qualité notable : les AirPods 3 marquent des points grâce à leur autonomie, puisqu’ils peuvent fonctionner pendant six heures. Quant au boîtier de charge, il permet de profiter d’un total de 30 heures d’écoute, contre 24 heures pour les trois précédents modèles.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet des AirPods 3.

Les AirPods Pro 2 : une réduction de bruit bluffante

Comme leurs prédécesseurs, les AirPods Pro 2 adoptent ce format tige caractéristique des écouteurs true wireless de la firme de Cupertino. On a cette fois-ci droit aux fameux embouts en silicone, qui permettent, contrairement aux AirPods classiques, de bénéficier d’une très bonne isolation passive, pratique pour profiter au mieux de la réduction de bruit active. Celle-ci est d’ailleurs tout à fait bluffante grâce notamment aux performances de la puce H2. Les bruits alentours seront ainsi efficacement gommés au quotidien, que vous soyez dans le métro ou au bureau. Un mode Transparence Adaptatif sera aussi de la partie pour au contraire entendre les sons autour de vous sans pour autant enlever les écouteurs de vos oreilles.

La partie audio a également été peaufinée par Apple, et les nouveaux transducteurs dynamiques de la marque permettent d’offrir un excellent rendu acoustique. Le son sera parfaitement équilibré, et la restitution du Dolby Atmos épatante grâce à l’Audio Spatial. Enfin, concernant leur autonomie, les AirPods Pro 2 promettent une durée d’utilisation d’un peu plus de 5 heures avec l’ANC et l’audio spatial activés, et jusqu’à 6 heures en musique stéréo. Le boîtier offre quant à lui jusqu’à 30 heures d’autonomie. Notez également que les AirPods Pro 2 sont eux aussi certifiés IPX4. Si vous souhaitez en savoir encore plus, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil à notre test complet des AirPods Pro 2.



Si vous ne souhaitez pas forcément miser sur Apple mais au contraire découvrir d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2023.

