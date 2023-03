Pixel Watch : la smartwatch de Google coûte 115 € de moins sur Amazon

Google se lance enfin sur le marché des montres connectées avec sa Pixel Watch. Elle plaira à celles et ceux qui possèdent un téléphone Pixel et profiteront d’un produit bien fini assurant une bonne fluidité, le tout pour 264,48 euros au lieu de 379 euros aujourd'hui sur Amazon.

Pour sa première montre connectée, Google ne fait certes pas un sans faute, mais le constructeur arrive à proposer une montre plaisante à utiliser. Avec son beau design, ses capteurs précis et son interface fluide, elle fait un excellent compagnon au quotidien. Pour les intéressés, aujourd’hui, elle devient plus accessible après plus de 100 euros de réduction.

Ce qu’on apprécie de la Pixel Watch

Son format galet avec un écran lumineux

Un très bon suivi GPS et un électrocardiogramme efficace

La fluidité et les applications nombreuses

Proposée à 379 euros, la Pixel Watch en version Bluetooth + Wi-Fi de Google est disponible en promotion à 264,48 euros sur Amazon. C’est la meilleure offre jamais aperçue pour cette montre connectée ! On trouve même la version LTE de cette smartwatch à 319 euros a lieu de 429 euros.

Une tocante discrète

La Pixel Watch opte pour le format rond des montres horlogères et un boîtier de 41 mm uniquement. Un second modèle plus large n’aurait pas été de refus, mais les personnes au poignet plus large devront s’en contenter. Elle a d’ailleurs l’avantage d’être discrète et sobre, notamment grâce au verre de son écran qui se prolonge jusqu’aux bordures du boîtier. Et, avec son système d’accroche de bracelet propriétaire, la tocante donne la possibilité de personnaliser l’aspect esthétique selon nos envies (sport ou bracelet cuir).

En face avant, on découvre une dalle AMOLED avec une définition de 450 x 450 pixels et une densité de 320 pixels par pouce (ppp). La qualité est au rendez-vous et la luminosité est assez élevé pour l’utiliser sans problème à l’extérieur en plein soleil. D’ailleurs, son capteur de luminosité va permettre d’ajuster automatiquement la luminosité en fonction de l’éclairage ambiant, en plus du réglage manuel sur trois niveaux proposé nativement par la montre. On retrouve aussi un mode Always-On.

Agréable à utiliser, mais avec quelques concessions

Pour alimenter la montre, Google a fait le choix d’intégrer une puce Exynos 9110, la même que celle de la première Galaxy Watch en 2018. Une puce assez datée, mais qui parvient toutefois à délivrer une expérience fluide sous WearOS, qu’on navigue dans les menus ou qu’on charge une application. Elle est bien sûr dotée de nombreux capteurs afin de mesurer vos données liés à votre santé ou à vos entraînements sportifs. En revanche, nous avons pu constater lors de notre test que le Spo2 n’est pas accessible et le suivi de fréquence cardiaque s’est révélé moins fiable à une fréquence cardiaque élevée. La montre se rattrape en offrant un suivi précis du GPS, un ’électrocardiogramme efficace, et fonctionne avec 41 sports différents.

Depuis sa commercialisation, la firme de Mountain View met à jour sa wearable, pour corriger les bugs et ajoute même quelques fonctionnalités pour l’utilisateur. Le constructeur a ajouté récemment la fonction de la détection de chute sur sa wearable. Pour finir, la Pixel Watch avoisine les 24 heures d’autonomie et peut monter jusqu’à 26 ou 27 heures dans le meilleur des cas. Il faudra donc s’attendre à la recharger tous les jours, d’autant plus que pendant la nuit, même avec l’écran éteint, l’autonomie chute de près de 40 %. C’est d’autant plus un souci si vous souhaitez analyser votre sommeil. Enfin, la montre se rechargera entièrement de 0 à 100 % en 1 h 18.

Pour en savoir plus, voici notre test sur la Pixel Watch.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2023.

