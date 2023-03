En voilà un super prix pour un TV 4K QLED de 65 pouces (HDMI 2.1, dalle 100 Hz)

La promotion doublée d'une ODR appliquée sur le TV QLED 65C735 de TCL pourrait bien ravir celles et ceux qui souhaitent acquérir un téléviseur grand format affiché à un prix contenu. En effet, ce modèle peut vous revenir à 649 euros au lieu de 899 euros chez Darty.

Les TV de 65 pouces, une diagonale plutôt élevée, sont souvent très onéreux. Et, quand ils sont dotés d’une fiche technique solide, comportant, par exemple, des compatibilités avec les meilleures normes vidéo ou encore la prise en charge du HDMI 2.1, le prix peut très vite monter. Heureusement, certaines marques proposent des modèles puissants plus abordables que d’autres, comme le fait TCL. Sa référence 65C735, qui embarque une dalle QLED, en est un bel exemple, et en ce moment, son prix est encore plus bas que d’ordinaire grâce à une réduction doublée d’une ODR de 100 euros.

Les points forts du TV QLED TCL 65C735

Une dalle QLED 4K de 65 pouces

Compatible HDR10, HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1 compatible 4K@120fps

Lancé à 899 euros, puis réduit à 749 euros, le TV QLED TCL 65C735 peut désormais vous revenir à 649 euros chez Darty grâce à une ODR de 100 euros valable jusqu’au 8 avril 2023.

Une grande dalle QLED aux nombreuses compatibilités

L’un des premiers atouts du TV TCL 65C735 est son design élégant et soigné. La marque a opté pour un écran encadré de bordures très fines, voire invisibles, qui permettent de laisser toute leur place aux images. Le tout est soutenu par un pied métallique solide et carré, dont le format réduit permet l’installation d’autres périphériques sous l’écran. Le modèle marque aussi des points avec sa grande dalle de 65 pouces, qui sera tout à fait confortable pour profiter de ses films et séries. On veillera tout de même à avoir suffisamment de recul dans la pièce pour ne pas risquer la fatigue oculaire. Détenir un meuble TV adapté aux grands formats est aussi conseillé.

Concernant l’écran à proprement parler, le TCL 65C735 embarque une dalle 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) QLED de très bonne qualité, qui offre de beaux contrastes, une restitution fidèle des couleurs et une bonne luminosité. Le téléviseur bénéficie même de la technologie 4K HDR Pro qui promet, selon la marque, des couleurs encore plus vives et précises. Mais, ce n’est pas tout : on aura aussi droit aux compatibilités avec les normes vidéo Dolby Vision, HLG, HDR10 et HDR10+, qui renforceront considérablement la qualité des images diffusées et la précision des détails affichés. Mention spéciale d’ailleurs pour le mode Film, qui propose les meilleurs résultats en matière de calibration. Pour ce qui est du son, le TV est équipé de deux haut-parleurs de 10 watts chacun placés à la base de l’écran et dirigés vers le sol. Le téléviseur supporte les formats audio Dolby Atmos ainsi que le DTS, mais malheureusement, la spatialisation sera peu présente, comme nous l’avons remarqué lors de notre test. Il vaut donc mieux miser sur une barre de son supplémentaire pour améliorer l’expérience.

Un TV aussi taillé pour le gaming

Le TV TCL 65C735 s’adresse aussi aux gamers, puisqu’il embarque deux ports HDMI 2.1, soit la connectique indispensable pour jouer sur une console next-gen dans les meilleures conditions. Il sera possible de faire tourner des jeux avec le mode 4K@120 fps. Les modes ALLM (Auto Low Latency Mode) et VRR (Variable Refresh Rate) seront aussi de la partie grâce au mode Game Master Pro. Le phénomène de déchirure d’écran, aussi appelé tearing, ainsi que les effets de latence ne seront plus qu’un mauvais souvenir. Les joueurs sur PC pourront quant à eux profiter du taux de rafraîchissement de 144 Hz en Full HD/QHD.

Enfin, ce modèle tourne sous Google TV, un système d’exploitation toujours aussi fluide qui assure une navigation facilitée dans l’interface. Les applications phares de streaming, comme Netflix, Prime Video ou encore Disney+, seront évidemment de la partie sur le Play Store, tout comme un grand nombre de jeux vidéo. Google oblige, vous pourrez aussi opérer des requêtes vocales grâce à Google Assistant, ainsi que diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette grâce à la fonction Chromecast.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du TV QLED TCL 55C735, valable pour les autres diagonales.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références grand format avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 65 pouces 4K du moment.

