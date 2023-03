Niu NQi GTS (2022) : le prix de ce scooter électrique 125 cc s’allège de 400 €

Performant et maniable, le scooter électrique Niu NQi GTS version 2022 était déjà un modèle plutôt abordable par rapport à la concurrence. Il est même encore moins cher actuellement sur le site Go2Roues : 4 499 euros au lieu de 4 899 euros.

La marque chinoise Niu est l’une des plus connues sur le marché de la mobilité électrique. Certains de ses scooters électriques figurent parmi les très belles références du secteur, à l’image de l’équivalent 50 cc NQi Sport. Le constructeur a également investi le domaine des équivalents 125 cc, notamment avec son NQi GTS version 2022, un scooter périurbain qui offre de nombreuses fonctionnalités et des performances améliorées. En ce moment, son rapport qualité-prix devient encore plus intéressant grâce à une promotion de 400 euros.

Les points essentiels du Niu NQi GTS

Un scooter maniable ;

Des technologies embarquées pratiques ;

De bonnes performances.

Initialement affiché à 4 899 euros, le Niu NQi GTS est désormais proposé à 4 499 euros sur Go2Roues. N’oubliez pas, vous pouvez encore plus faire baisser le prix de ce scooter avec la prime écologique, qui s’élève à un peu plus de 500 euros pour ce modèle. Certaines régions ou départements apportent également un petit coup de pouce avec des aides cumulatives : n’hésitez pas à vous informer dessus.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Niu NQi GTS. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter le Niu NQi GTS (2022) au meilleur prix ?

Un scooter au format compact

Pour son scooter électrique NQi GTS, Niu a misé sur un format compact de 1 890 x 740 x 1 220 mm, ce qui simplifie sa maniabilité. En revanche, son poids de 113 kg peut freiner certains usagers, mais heureusement, il n’affecte pas la conduite de manière négative. Le plancher sera tout de même plutôt élevé, ce qui rend le scooter peu adapté aux personnes de grande taille.

L’autre petit bémol de la conception du scooter, c’est l’espace dédié au rangement sous la selle qui s’avère un peu restreint. Autrement, l’ergonomie du guidon a été bien pensée par la marque, avec le contrôle des projecteurs, des clignotants, du klaxon et du limiteur de vitesse à gauche, ainsi que le sélecteur de mode, les warnings et le démarreur à droite.

Une conduite agréable en ville

Trois modes de conduite sont disponibles sur le scooter électrique Niu NQi GTS : le mode E-Save, surtout utile en ville ; le mode Dynamic, qui limite l’allure à 65 km/h ; ainsi que le mode Sport, grâce auquel il est possible d’atteindre les 83 km/h, ce qui est tout à fait suffisant pour circuler sur le périphérique parisien, par exemple.

Le moteur Bosch de 4 600 W délivre donc des performances amplement suffisantes pour des déplacements périurbains et urbains. Sa taille compacte facilitera quant à elle sa maniabilité, y compris en interfile. Toutefois, les petits rétroviseurs offrent une visibilité limitée. Mention spéciale tout de même pour les bonnes suspensions et à la selle rembourrée, qu’on apprécie tout particulièrement sur les pavés et autres nids de poule.

Des technologies embarquées très pratiques

Durant la conduite, on a droit à un grand écran de bord, sur lequel on peut surveiller sa vitesse, la puissance du scooter ou encore l’autonomie restante, et dont l’affichage est complet et personnalisable. On peut même y afficher la navigation GPS grâce à l’application Niu. On peut aussi avoir accès à une connectivité embarquée, qui permet notamment de localiser le scooter, consulter le niveau de batterie restant et les statistiques des derniers trajets. Elle peut même envoyer une notification lorsque l’alarme du scooter se déclenche.

Pour finir, l’autonomie de la référence présentée ici s’élève à 100 km. Lors de notre test, nous avons toutefois mesuré une autonomie plus basse : 70 km en mode mixte. Côté recharge, il faut sortir les batteries individuellement et les brancher à un coupleur pour les recharger simultanément. Une recharge complète des deux batteries prendra environ 5 à 6h. Une autre alternative plus simple est possible : brancher le scooter à une prise 220 V, ce qui évite de sortir les batteries.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du scooter électrique Niu NQi GTS (2022).

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles pour les comparer avec le Niu NQi GTS, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs scooters 125 cc à acheter en 2023.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.