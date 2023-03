-52 % de réduction pour le TV Samsung The Frame 50 pouces (2021) et son design artistique

Avec leur design faisant invariablement penser à une toile de maître, les TV de la gamme The Frame de Samsung doivent être les écrans les plus atypiques du marché. D'autant plus que vous pouvez les accrocher au mur comme de vrais tableaux, ces écrans raviront tous les amateurs d'œuvres d'art. En ce moment, l'édition 2021 du The Frame en 50 pouces voit son prix passer de 1 299 euros à seulement 629 euros chez Rue du Commerce.

Après de premiers modèles qui ont été de véritables succès commerciaux, Samsung a pris l’habitude de renouveler sa gamme de TV QLED The Frame en lui apportant chaque année de nouvelles améliorations. En plus de vous permettre de regarder vos programmes favoris, vous pouvez voir cette dalle comme un véritable objet de décoration. Grâce à une énorme réduction, le TV The Frame (2021) de 50 pouces voit son prix dégringoler de 52 %.

La Samsung QE50LS03A (The Frame 2021) en quelques points

Comme une œuvre d’art à exposer chez soi

Un écran QLED de 50 pouces en 4K

La fonction Smart TV avec TizenOS

Au lieu d’un prix barré de 1 299 euros, le Samsung QE50LS03A (The Frame 2021) est maintenant disponible en promotion à 629 euros chez Rue du Commerce.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Samsung The Frame QE50LS03A. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Samsung QE50LS03A (The Frame 2021) au meilleur prix ?

Un écran QLED comme une véritable œuvre d’art

TV ou tableau ? Les deux, en fait. Le TV The Frame vous servira à la fois d’écran QLED pour regarder vos films et vos séries en résolution 4K UHD et d’objet de décoration qui se changera en un tableau de votre choix (ou une photo personnelle) lorsqu’il se mettra en veille. Cette technologie consomme quand même pas mal d’énergie et s’activera donc quand quelqu’un entrera dans la pièce grâce à un détecteur de mouvements.

La ressemblance avec un tableau est encore plus accentuée avec son design marqué par des bordures rappelant ceux d’un cadre, la possibilité de l’accrocher au mur et un boîtier One Connect qui déporte la connectique et empêche d’avoir une ribambelle de câbles au sol ou traîner le long des murs.

Au niveau de la qualité d’image, la technologie QLED affiche un bon niveau de contraste, sans toutefois égaler celui de l’OLED, ainsi qu’une luminosité élevée. De plus, ce TV est compatible avec la fonctionnalité HDR10+ qui élargit la gamme de luminosité de votre écran pour un contenu plus clair et plus dynamique. Quant au processeur Quantum Processor 4K, il convertira tous les flux d’images en UHD 4K.

Une TV qui a quelques fonctionnalités

À l’instar des TV récents, celui-ci dispose de la fonctionnalité Smart TV qui tourne sous le système d’exploitation TizenOS. Vous pourrez ainsi accéder à plusieurs plateformes de SVOD telles que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu, Molotov et bien d’autres, ainsi qu’à plusieurs applications tierces. De plus, The Frame est aussi compatible avec la plupart des assistants vocaux comme Alexa, Google et Bixby pour vos requêtes vocales. Vous pouvez aussi diffuser directement du contenu depuis votre appareil Apple avec AirPlay 2.

Les gamers ne sont pas en reste puisque cette TV dispose de quatre entrées HDMI dont une en HDMI 2.1. En théorie, le gaming en 4K et 120 FPS est possible, mais pas sur cet écran puisque son taux de rafraîchissement ne va pas au-delà de 50 Hz. L’expérience ne sera donc pas très confortable pour certains titres, surtout si vous jouez en multijoueur. Le VRR est tout de même pris en charge pour synchroniser les performances de la carte graphique à celles de l’écran, et ainsi éviter les déchirures, les latences et les effets de flou.

Afin de comparer le Samsung QE50LS03A avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV QLED Samsung et TCL du moment.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.