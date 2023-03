Difficile d’obtenir une PS5 Digital ? SFR a la solution avec cette offre fibre

Voilà maintenant que SFR se met à vendre des consoles, cette opération a déjà eu des précédents et cela avait bien marché ! La filiale d'Altice décide donc de la renouveler aujourd'hui en proposant l'édition digitale de la PS5 avec un pack complet d'accessoires ainsi qu'un abonnement de 2 ans au forfait fibre de l'opérateur. Voici en détails ce que propose SFR.

C’est une opération qui a déjà eu son succès chez SFR. Il faut dire que la pénurie de consoles due à la pandémie de Covid et à la crise des composants électroniques faisaient qu’il était compliqué de mettre la main sur un exemplaire, alors quand SFR mettait des PS5 en vitrine, autant dire qu’elles partaient comme des petits pains. Mais maintenant que la pénurie est derrière nous, cette opération peut-elle encore marcher ? Nous allons vous donner en détails ce que propose cette offre de SFR.

Que propose cette offre Box + PS5 Digital ?

La console dernière génération de Sony avec un pack d’accessoires complet

Une box dernière génération avec des débits allant jusqu’à 8 Gb/s

Un combo qui vous fait bénéficier d’une connexion ultime pour vos parties en multijoueur

Le pack comprenant une PS5 Digital, deux manettes Sony DualSense, un casque sans fil Pulse 3D et une carte cadeau PlayStation d’une valeur de 50 euros, est disponible à partir de 269 euros + 8 euros par mois pendant 24 mois avec l’offre SFR Fibre Premium avec deux ans d’engagement. Deux autres offres sont également proposées.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la PS5 Digital Edition. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Sony PlayStation 5 Digital Edition au meilleur prix ?

Les différentes offres SFR Box + PS5 Digital

La PS5 est sans doute ce qui vous intéresse le plus dans cette offre mais elle n’est pas toute seule. En effet, vous devez choisir parmi trois forfaits fibre pour lequel vous aurez un engagement de deux ans, chacun avec des débits plus ou moins puissants. Voici ces trois offres :

SFR Starter Fibre : l’offre de base à 29,99 €/mois la première année puis à 44,99 €/mois ensuite. Vous profiterez d’une SFR Box 7 avec une connectivité en Wi-Fi 5 et de débits montants et descendants de 500 Mb/s chacun. Avec le décodeur Android TV 4K HDR, vous aurez accès à 160 chaînes. Le pack PS5 Digital vous sera proposé à 319 € + 8 €/mois pendant 24 mois.

SFR Fibre Power : l’offre du milieu de gamme à 37,99 €/mois la première année puis à 49,99 €/mois ensuite. Vous aurez ici une SFR Box 8 avec une connectivité en Wi-Fi 6 Smart, d’un débit descendant de 2 Gb/s maximum et d’un débit montant de 700 Mb/s. Le décodeur Android TV 4K HDR est inclus avec 200 chaînes. Vous aurez notamment Disney+ ou Amazon Prime Video offert pendant 6 mois. le pack PS5 Digital vous sera proposé à 299 € + 8 €/mois pendant 24 mois.

SFR Fibre Premium : l’offre haut de gamme à 43,99 €/mois la première année puis à 56,99 €/mois ensuite. Cette fois, vous aurez une SFR Box 8 avec un décodeur SFR Box 8 TV pour profiter d’une connectivité en Wi-Fi 6 Smart et des débits de 1 Gb/s en envoi et de 8 Gb/s en téléchargement. Le pack PS5 Digital est ici proposé à 269 € puis à 8 €/mois pendant 24 mois.

L’alliance de la fibre et de la console dernière génération

La PS5 continue encore aujourd’hui de faire un carton après son lancement en 2019, la pénurie en a fait une console très recherchée et même la hausse des prix n’a pas découragé les gamers. Pour ceux ayant un budget plus restreint, l’édition digitale de la PS5 peut être une alternative intéressante, surtout si le tout dématérialisé devient votre philosophie de vie et que l’absence du lecteur Blu-ray 4K vous convient tout de même.

Avec son architecture graphique AMD RDNA 2 et de son processeur AMD Ryzen Zen 2 assisté de 16 Go de RAM, le gaming en définition native 4K et en 120 FPS et à portée de main. La PS5 est même capable de faire tourner les jeux en 8K, encore faut-il qu’il y ait des jeux ou des écrans compatibles. Si son espace de stockage de 667 Go est plus restreint que celui de la Xbox Series X, son SSD est en revanche deux fois plus rapide et rend les temps de chargement quasi inexistants lors de vos parties.

On a fait les comptes !

Nous avons fait le calcul pour que vous n’ayez pas l’impression de vous faire avoir en achetant cette console. Il faut tout d’abord savoir que le contenu de ce pack avec la PS5 Digital (449,99 €), une manette Sony DualSense supplémentaire (69,99 €), la carte cadeau PlayStation (50 €) et le casque sans fil Sony Pulse 3D (99,99 €) reviendrait en temps normal à un prix de 669,97 €. Donc peu importe l’offre à laquelle vous souscrivez, vous feriez des économies. Le pack vous coûterait un total de 461 € avec l’offre Fibre Premium à 511 € avec l’offre de départ.

Au total, et sans compter les frais de mise en service de 49 €, vous dépenseriez tant pour chacune de ces offres pendant 24 mois :

SFR Starter Fibre : 899,76 € pour la fibre + 511 € pour le pack PS5 = 1410,76 € (soit environ 58,78 € par mois)

SFR Fibre Power : 1055,76 € pour la fibre + 491 € pour le pack PS5 = 1546,76 € (soit environ 64,45 € par mois)

SFR Fibre Premium : 1211,76 € pour la fibre + 461 € pour le pack PS5 = 1672,76 € (soit environ 69,70 € par mois)

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la PS5 Digital Edition.

Quelle console choisir ?

Afin de comparer la PS5 Digital Edition avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures consoles de jeux du moment.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).