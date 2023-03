Amazon fait son ménage de printemps et se débarrasse de ce TV QLED Samsung 50 pouces

En ce début de printemps, Amazon organise une opération spéciale avec de nombreuses promotions sur une sélection de produits high-tech. Si un achat vous fait envie, il faudra se décider vite puisque cela ne va durer que deux jours seulement ! Par exemple, ce Samsung QE50Q64B voit son prix passer de 749 euros à 599 euros et bénéficie de cette ristourne jusqu'au 29 mars au soir.

Les TV utilisant la technologie d’affichage QLED se trouvent généralement chez Samsung et TCL, ces constructeurs ont décidé de parier sur une technologie rivalisant avec l’OLED au lieu d’investir dans cette dernière. La QLED fonctionne par rétroéclairage et propose des images plus lumineuses à un tarif plus abordable que l’OLED. Pour vous en faire une idée par vous-même, vous pouvez profiter de cette promotion du printemps sur le Samsung QE50Q64B dont le prix chute de 150 euros.

Le Samsung QE50Q64B en quelques points

Un écran QLED de 50 pouces en résolution 4K avec HDR10

Les fonctionnalités d’une Smart TV

Compatible avec les assistants vocaux Alexa et Amazon

Au lieu de 749 euros habituellement, le Samsung QE50Q64B est maintenant disponible en promotion à 599 euros chez Amazon.

La technologie QLED dans toute sa splendeur

Le TV Samsung QE50Q64B est une dalle QLED de 50 pouces (ou 127 cm de diamètre) et qui, grâce à son processeur Quantum Processor 4K Lite, diffuse tous les contenus en résolution 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) et ce, peu importe leur source. Grâce à la technologie QLED, vous pouvez profiter d’images lumineuses et de contrastes d’un bon niveau, d’autant plus que la fonctionnalité HDR10+ fait encore plus ressortir ces contrastes en étendant considérablement la plage de luminosité.

On voit que Samsung a mis le paquet sur la qualité de l’image à coups de technologies et de traitements tels que la prise en charge des différents formats HDR, Micro Dimming Ultimate HD qui ajuste la luminosité sur différentes zones de l’écran pour optimiser le contraste, Contrast Enhancer qui fait la même chose ou encore Noise Reduction qui réduit le bruit numérique. En revanche, la partie audio est un peu laissée-pour-compte avec des haut-parleurs qui manquent de pêche et l’absence du Dolby Atmos. Mais, la technologie Q-Symphony est là pour rattraper le coup au cas où vous possédez une barre de son compatible.

Un TV Smart, mais pas adapté pour le gaming

Avec les fonctions d’une Smart TV et le logiciel TizenOS, vous pouvez facilement naviguer sur le Samsung QE50Q64B et accéder à vos plateformes de streaming favorites en quelques pressions sur la télécommande. À vous les heures à binger devant une série sur Netflix, Disney+, Amazon Prime Video et compagnie. Et, si vous avez la flemme de choisir, vous pouvez demander à un assistant vocal compatible tel qu’Alexa ou Google de choisir à votre place.

Le plus grand reproche que l’on pourrait faire à ce téléviseur est qu’il n’est pas adapté pour le gaming. Premièrement, aucune de ses entrées HDMI n’utilise la norme 2.1, ensuite, le taux de rafraîchissement ne va pas au-delà de 60 Hz. Le gaming en 4K 120 FPS n’est donc pas vraiment accessible, sans compter que ce TV Samsung ne prend pas en charge le VRR. En clair, si vous possédez une des consoles dernière génération, vous devriez vous rabattre sur une autre TV. Cependant, si vous cherchez une Smart TV avec une belle qualité d’image à un prix abordable, le Samsung QE50Q64B est un bon choix dans le milieu de gamme.

C’est quoi les ventes flash du printemps sur Amazon ?

Contrairement au Prime Day, un événement organisé exclusivement pour celles et ceux qui sont abonnés au service Amazon Prime, les ventes flash du printemps sont destinées à tout le monde, hormis quelques exceptions. Vous n’aurez juste pas droit à la livraison rapide si vous n’avez pas d’abonnement en cours.

Les ventes flash du printemps sur Amazon se déroulent du lundi 27 mars 2023 à partir de 18h, jusqu’au mercredi 29 mars 2023 à 23h59.

