Amazon déstocke un smartphone à seulement 79 € pendant ses ventes flash

Realme est une marque qui propose un grand nombre de smartphones très peu chers. Son modèle Narzo 50i Prime fait partie de ces modèles d'entrée de gamme destinés aux petits budgets. En ce moment, celui-ci devient encore moins cher grâce aux ventes flash d'Amazon : 79 euros au lieu de 139 euros.

En matière de smartphones pas chers, Xiaomi domine bien souvent le marché. Mais d’autres marques tentent de concurrencer le constructeur chinois, à l’image de Realme. Cette firme a d’ailleurs su s’imposer en tant que marque qui compte dans l’univers de l’entrée de gamme, y compris en ce qui concerne les tablettes ou encore les écouteurs sans fil. Mais aujourd’hui, c’est l’un de ses smartphones qui nous intéresse : le Realme Narzo 50i Prime, qui s’avère être un smartphone idéal pour les petits budgets, même si plusieurs concessions ont été faites pour maintenir un prix aussi bas. À l’occasion des ventes flash d’Amazon, il sera tout de même possible de l’acquérir pour moins de 80 euros, ce qui devrait ravir les petits budgets.

Les points essentiels du Realme Narzo 50i Prime

Un smartphone pas cher de 6,5 pouces

Des performances suffisantes pour un usage simple

Une bonne autonomie

Initialement proposé à 139 euros, le Realme Narzo 50i Prime est désormais affiché à 79 euros sur Amazon.

Un smartphone de grande taille, mais plutôt léger

Pour son Narzo 50i Prime, lancé à moins de 140 euros, Realme a évidemment dû faire quelques concessions sur le design : on aura ainsi droit à un corps tout en plastique, qui ne brillera pas par sa solidité. Cependant, l’apparence de ce smartphone n’est pas dénuée d’intérêt, et son dos strié suffit à lui apporter une petite touche d’originalité bienvenue. De plus, ce smartphone se révèle plutôt léger avec ses 182 grammes, ce qui facilitera sa prise en main, d’autant plus que son épaisseur ne dépasse pas les 8,5 mm.

Le corps de ce Realme Narzo 50i Prime renferme par ailleurs un écran LCD IPS de 6,5 pouces, rafraîchi à 60 Hz. À ce prix, il est naturel de ne pas avoir droit à de l’OLED ou à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, voire du 90 Hz simplement, mais les performances de cet écran suffiront amplement pour des usages simples. La fluidité de l’affichage sera vraiment convenable. On regrettera toutefois les bordures un peu épaisses autour de l’écran. Heureusement, le ratio screen-to-body de 88,7% sera tout à fait honorable.

Des performances correctes pour des tâches simples

Côté performances, le Realme Narzo 50i Prime embarque une puce Unisoc T612 octo-core. Celle-ci offrira des performances suffisantes pour la navigation quotidienne. Les tâches simples comme la consultation de sites internet, des réseaux sociaux ou encore l’envoi de messages tourneront sans encombre et avec une fluidité honorable. En revanche, n’espérez pas lancer des jeux vidéos gourmands, au risque d’expérimenter quelques ralentissements. Mieux vaudra privilégier des titres moins gourmands du Play Store. Concernant sa partie photo, le Narzo 50i Prime n’intègre qu’un unique capteur de 8 mégapixels. Les clichés capturés seront tout juste convenables, et il ne faudra évidemment pas s’attendre à un haut niveau de détails.

Une excellente autonomie

Bien souvent, les smartphones très peu chers se démarquent par une bonne autonomie, notamment parce que leur processeur n’est généralement pas très puissant, ni très énergivore. Le Realme Narzo 50i Prime ne fait pas exception et marque des points avec sa batterie de 5 000 mAh, qui permet de faire tenir le smartphone une journée complète avec un usage intensif, voire deux journées avec un usage modéré. Un mode Ultra économie d’énergie sera même là pour continuer d’utiliser le smartphone pendant quelques heures quand la batterie tombera à 5 %.

Autre bon point de ce Realme Narzo 50i Prime : sa mémoire externe extensible jusqu’à 1 To. Et ce n’est pas tout : le smartphone dispose aussi d’un emplacement pour 3 cartes SIM.

C’est quoi les ventes flash du printemps sur Amazon ?

Contrairement au Prime Day, un événement organisé exclusivement pour celles et ceux qui sont abonnés au service Amazon Prime, les ventes flash du printemps sont destinées à tout le monde, hormis quelques exceptions. Vous n’aurez juste pas droit à la livraison rapide si vous n’avez pas d’abonnement en cours.

Les ventes flash du printemps sur Amazon se déroulent du lundi 27 mars 2023 à partir de 18h, jusqu’au mercredi 29 mars 2023 à 23h59.

